Öreg épület, új belső – Megújul a csókakői önkéntes tűzoltók szertára

Az idén lezárulhat annak a több mint százéves épületnek a felújítása, átalakítása, amelyet a Csókakői Önkéntes Tűzoltó Egyesület évek óta használ.

A szertár felújítása nem újdonság, hiszen mintegy tíz évvel ezelőtt kezdődött a folyamat a tető teljes felújításával, valamint az épület mellett újonnan kialakított kocsiszínnel, ahol a tűzoltóautó parkolt egy féltető alatt. Ezt a részt azóta teljesen zárttá tették, és hamarosan fűthetővé is válik, így az autót nem kell télen állandóan vízteleníteni a fagyás elkerülésére.

– A belső munkálatokat a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatain nyert összegekből finanszírozzuk, illetve tagjaink végzik a konkrét felújítási munkákat – mesélte Weiger Lajos, az egyesület elnöke, aki a további részletekről is beszélt. Az egykori MHSZ helyiségből oktatótermet alakítottak ki, ott már csak a lámpák és a fűtőtest felszerelése van hátra. Ebben a teremben fogják a jövőben az iskola diákjai számára megtartani a tűzoltószakkör foglalkozásait, amelyre jelenleg 17 tanuló jár. A polgárőrség által használt korábbi helyiségben pedig egy 5-6 ágyas vendégszoba lesz, ahol adott esetben az egyesület vendégeit tudják a látogatások alkalmával elszállásolni. Kapcsolatból márpedig nincs hiány, hiszen határon belül és kívül is ápolnak kölcsönös baráti viszonyt más önkéntes tűzoltó-egyesületekkel. A garázs hátuljában vizesblokk is készül zuhanyozóval és mellékhelyiséggel, ami szintén régi igény, hiszen egy-egy vonulásból visszaérve az önkéntes tűzoltók eddig nem tudtak hol tisztálkodni.

Mindezeket szeretnék jövő tavaszra befejezni, hogy aztán máris nekivághassanak az újabb tervnek: a tetőtérben további vendégszobákat alakítanának ki, és az önkormányzattól arra is ígéretet kaptak, hogy az épület külső felújítása is megtörténhet.