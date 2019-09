Öreg autók, fiatal versenyzők és hagyományos ételek napja volt Vértesacsán

Ötödszörre rendeztek Szent Mihály Napot a településen, ahol ezúttal is jó étkek mellett múlatták az időt a helyiek.

Aki nem szereti a magyaros kosztot, az nem jó helyre jött: az iskolaudvarban felállított kondérokban és bográcsokban kivétel nélkül olyan finomságok főttek és pörkölődtek, amilyenek évszázadok óta jellemzik gasztronómiánkat. A húsleves után pacal-, birka-, kakas- és vaddisznópörkölt közül lehetett választani, de készítettek a helybéli asszonyok székelykáposztát is. A gyerekek tejbegrízt kaptak.

De nem csak ettek-ittak szombaton, voltak old timer autók, tréfás és ügyességi feladatok is. Harmadszorra szervezték meg a Rota Kapa Kupát, a kerti traktorok versenyét, amit idén – mint ahogy tavaly is – ifjabb Élő Géza nyert meg. Volt Gumicselló Hajító és Célbadobó Verseny, díjazták a dísztököket, a gyerekek kis műanyag motorokon száguldoztak. A legügyesebbnek ebben Tóth Zselyke, Horváth Alexa Éva, Szendrei Vivien, Kovács Karolina Beáta és Kovács Béla bizonyult.

Ez a nap a gondtalan közösségi rendezvényé volt, ám az elmúlt időszakban több komoly fejlesztést is átadtak a múltnak Vértesacsán. Ilyennek bizonyult a legfontosabb, az ivóvíz minőségét javító projekt, felújították az óvodát és az iskola konyháját, új járdaszakaszokat avattak fel.

– Folytatjuk a munkát: rövidesen a vegyesboltnál lévő út és parkoló rendbetételére kerítünk sort saját forrásból – mondta Kovács Zoltán polgármester. Akivel a vidám hangulatból gondolatban egy másikba röppentünk. Ugyanis minap derült ki, hogy támogatást nyertek a községházán lévő első világháborús emléktábla felújítására. A településvezetővel megnézzük a kopott, régi táblát: százötven nevet számolok össze.

– Nagyon hiányoztak ezek a fiúk az akkori Vértesacsáról – jegyezte meg Kovács Zoltán. Ha megkésve is, de rövidesen méltó emléktábla örökíti tovább a hősi halottak nevét.