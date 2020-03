Önkénteseket várnak a Szúnyog utcai iskolaházba

A Szúnyog utcai iskolaházba azok jártak, akik otthon nem igazán tudtak tanulni. A digitális oktatási rend bevezetése a hátrányos helyzetű családokat többszörösen is érzékenyen érintette.

A hagyományos iskolai oktatás felfüggesztése a Dévai Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt működő Szent Imre Iskolaház mindennapjait is átalakította. Erről az intézmény vezetője, Zsabka-Lelkes Petra számolt be lapunknak, akivel két beszélgetést is folytattunk az elmúlt hetekben.

Az iskolaházban 13 gyermeket érintenek a változások. 12-en eddig a Szúnyog utcai intézményben töltötték a tanórák utáni időt. Ott írták meg a leckéjüket és vettek részt a fejlesztő, közösségi foglalkozásokon az óvodás korú, 13. kisgyermekkel együtt. A távoktatásra való áttéréssel, a hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek számára az első nehézség a digitális eszközök beszerzése volt. Mára – zömmel magán­adományokból – a családok laptopokat, tableteket kaptak, és a világhálóra való felcsatlakozás technikai és olykor financiális feltételeit is megteremtették számukra. Ezzel azonban az otthoni tanulásnak csupán a tárgyi körülményei jöttek létre. A szülők zömének ugyanis nagy nehézségeket jelent, hogy tantárgyi segítséget nyújtson gyermekeinek.

Mint Zsabka-Lelkes Petra összefoglalta, a most megoldandó feladat, hogy elegendő segítő álljon rendelkezésre az otthoni tanulás támogatására. Az olyan nélkülözhetetlen jelenlegi kollégák mellé, mint Takács Gyula is, az iskolaház folyamatosan keres önkéntes korrepetitorokat, akik online foglalkozásokon segítik a hátrányos helyzetű gyermekeket a tananyag elsajátításában. Minden jelentkezőnek örülnek, ráadásul a középiskolás segítők ezzel az önkéntes munkával az érettségi vizsgák megkezdéséhez szükséges, 50 órás közösségi munkát is teljesíthetik. Megtudtuk azt is, az iskolaház munkatársai a kijárási korlátozások alatt maguk is az online térben kapcsolódnak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány központjához, ahol naponta, magyar idő szerint 17 órakor Böjte Csaba celebrál szentmisét. Ebbe az érdeklődők az alapítványnak a legnagyobb közösségi portálon működő oldalán kapcsolódhatnak be.