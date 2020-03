Önkéntesek toborzását kezdte meg Székesfehérvár

Minden segítő kézre szükség lehet a koronavírus-fertőzés idején!

Cser-Palkovics András közösségi oldalán osztotta meg a felhívást, miszerint ezidáig is már számos önkéntes munkára való jelentkezés futott be hozzá, amiket ezútan is nagyon köszön.

Mint írja, az Önkormányzat aktuális intézkedéseit immár kiegészítik a széleskörű felkészülés feladatai, tehát megkezdődhet az önkéntesek toborzása és koordinációja.

Mikor lehet valaki önkéntes?

Ha 18 éven felüli, teljesen egészséges és a vírusfertőzés által sem közvetlenül, sem közvetetten nem érintett személy. Amennyiben illik Önre a fenti leírás, várják jelentkezését az [email protected]. e-mail címen. A jelentkezéskor a személyes adatokon túl kérik, hogy az önkéntes-jelöltek tüntessék fel azokat a feladattípusokat, amikben segíteni tudnának. Cser-Palkovics András kifejezetten kéri, hogy akik egészségügyi végzettséggel, tapasztalattal rendelkeznek, jelentkezzenek a fenti e-mail címen.

Emellett az Önkormányzat szívesen fogadja az eszközbeli és egyéb felajánlásokat is, ezeket szintén az [email protected] e-mail címen várják!

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, az Önkormányzat megnyitotta a kimondottan egészségügyi célra, a koronavírus-járvány elleni intézkedések segítésére szolgáló adományszámlát:

12023008-00153647-06700001, a közlemény rovatba, kérik, írják be: koronavírus elleni védekezés.