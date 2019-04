Önkéntes szemétszedők Bakonykútin

Számosan csatlakoztak a megyéből is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőre meghirdetett szemétszedési akciójához. A bakonykúti önkéntesek a falut Guttamásival összekötő közút mellett gyűjtötték a hulladékot.

A „Jobb, ha el sem dobod!” szlogennel hirdette meg a közútkezelő idei szemétszedési akcióját, melyet hétfőre időzítettek, és melyre a társaság honlapján csatlakozhattak az önkéntesek. Ugyanitt olvasható az is, hogy a társaság az idén a tavalyi összeg kétszeresét, azaz másfél milliárd forintot tervez költeni arra, hogy tisztán tartsa a kezelésében levő utak környékét.

Bakonykútiban Mészáros Imola, a művelődésszervező fogta össze a jelentkezőket, akiknek egy része – tekintettel arra, hogy hétfő munkanap – vasárnap gyűjtötte a szemetet. Bubla Gabriella és férje, Bubla László hétfőn húztak kesztyűt és láthatósági mellényt. Ők – mint megtudtuk – rendszeresen gyűjtik kirándulásaik során a szemetet.

A hétfői akcióhoz azért csatlakoztak, mert a kis faluban az utóbbi időben örvendetesen megszaporodott a gyerekek száma. Ők pedig a férjével fontosnak tartják, hogy a környezettudatosságról ne csak beszéljenek, de személyes példát is szeretnének mutatni a többieknek – mondta el lapunknak Bubla Gabriella.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. honlapjáról az is kiderül, hogy az említett másfél milliárd forintból, amelyet az utak környékének tisztán tartására, illetve az illegálisan lerakott hulladék elszállítására költenek, tizenöt kilométernyi mellékút teljes felújítását lehetne elvégezni. Ebből az összegből a kihelyezett hulladékgyűjtők kapacitásának növelésére, tiltó táblák, valamint kamerák kihelyezésére is jut majd.