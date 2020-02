Önértékelés, önbecsülés – Pataki Zita tartott előadást Polgárdiban

A Székesfehérvár Városkörnyéki Óvodavezetők Egyesülete szakmai napján Pataki Zita, kommunikációs szakértő az önértékelésről, az önbecsülésről tartott előadást a városkörnyéki települések óvónőinek.

Az egyesület 1994 tavaszán alakult, elsődleges céljuk ma is egymás szakmai segítése, fórumok szervezése, tanfolyamok, továbbképzések indítása, az információk megosztása – mondta el lapunknak Ritter Gyuláné elnök. Működésük során két akkreditált pedagógus-továbbképzési programot indítottak: Az óvoda képi világa, valamint az Ember és környezet – Párbeszéd a fenntartható jövőért című 30-30 órás továbbképzést.

– Óvodavezetőként felelősek vagyunk munkatársaink mentális felkészültségéért, a korszerű, felszerelt munkahelyi környezetért, a megfelelő szakemberek kiválasztásáért. Az elsődleges és legfontosabb, hogy az intézményeinkben ránk bízott gyermekek harmonikus, sokoldalú fejlesztése saját fejlődési ütemben, differenciáltan történjen – emelte ki Ritterné Gyöngyi.

Negyedszázados jubileumi közgyűlésüket tavaly nyáron tartották, és egyik legutóbbi pályázatuk nyomán két elő­adást is szerveztek az egyesülethez tartozó gyermekintézményekben dolgozó óvónőknek. A január végi és a csütörtöki alkalomra egyaránt Pataki Zitát hívták meg előadónak. A kommunikációs szakértő előadása mindkét alkalommal az önértékelés, az önbecsülés témakörét ölelte föl, hallgatósága akkor és most is más volt, megfeleződött a létszám, hiszen az aprónépet nem hagyhatták felügyelet nélkül.

Pataki Zita a többi között saját munkánk megbecsüléséről, személyiségünk elismeréséről, a másokkal való összehasonlításról, a lelkiismeret-furdalásról és az érosz világáról is szólt. Hangsúlyozta a pozitív élmények fontosságát, azt, hogy bátran adjunk dicséretet másoknak, mert magunk is szeretünk kapni, és ha nagy a deficit, merjünk is dicséretet kérni.