Olyanok is buszra szállnak, akik máskor nem tették

Félidejéhez közeledik a Zöld Busz Mintaprojekt tesztidőszaka. Az elmúlt közel két hétben már több ezer ember tesztelhette a járművet. A visszajelzések egyértelműen pozitívak.

Mint arról lapunk is beszámolt, a jármű a Zöld Busz Mintaprojekt keretében került városunkba, ahol egész februárban szolgálatot teljesít, minden nap különböző vonalon, így lakhat az ember a város bármely szegletében, meglesz a lehetősége arra, hogy kipróbálhassa a modern járművet.

Fontos lépés a városi levegő minőségének jobbítására

Csak úgy fel lehet szállni?

A buszmegállóban állva sokan még a mai napig is bizonytalanul szállnak fel a színes külsejű autóbuszra, amelynek oldalán a város egyik legismertebb emlékműve, az Országalma képe is látható. Miután a busz begördül a megállóba, néhányakban most is felmerül: erre csak úgy fel lehet szállni? Ugyanolyan, mint a többi busz? Nos, ami az útvonalat illeti, igen, ugyanolyan, azonban a felszállás után máris szembetűnővé válik a különbség. Alacsony padlós kivitelének köszönhetően a fel- és leszállás rendkívül kényelmes, ráadásul a busz belső tere is tágas, tiszta és modern. Azoknak is kedvez ez a buszjárat, akik kevésbé ismerősek a megyeszékhelyen, ugyanis a fővárosban közlekedő járművekhez hasonlóan ebben is van egy digitális kijelző, ami folyamatosan mutatja a soron következő megállókat. Emellett az utasok biztonságára is nagy figyelmet fordítottak a jármű tervezésekor, így fedélzeti kamera rögzíti az utastérben történteket, amit a buszsofőr is nyomon tud követni, így bárminemű probléma esetén azonnal segítséget tud nyújtani akár a jármű vezetője is.

Nyugalom

A buszon ülve – tekintve, hogy szinte zajtalanul közlekedik – tapasztalataink szerint az utasokat egy megmagyarázhatatlan nyugodtság fogja el. A néhány megálló alatt az utasok igyekeznek minél jobban szemügyre venni az új jármű legapróbb részleteit is. Ahogy azt korábban megírtuk, az elektromos autóbuszra nem kell jegyet venni, a teljes tesztidőszak alatt ingyen használható. Ez a döntés is azt a célt szolgálja, hogy minél többen kipróbálhassák, tapasztalatokat gyűjthessenek és véleményt alkothassanak a jövő azon technológiájáról, ami már a jelenben is megmutatkozik.

Mielőtt rátérnénk az utasok visszajelzéseire, egy gondolat erejéig érdemes a rendszámtáblát is megemlíteni: a „spy” betűkombináció természetesen csak a véletlen műve, kémkedésről szó sincs. Ami a visszajelzéseket illeti, a vélemények túlnyomó többsége rámutat, van igény az ilyesfajta fejlesztésre, modernizációra. A véleményezésekre az önkormányzat is számít, ebben pedig a közösségi oldal felhasználóiban partnerre is leltek, hiszen a tapasztalatok sorra érkeztek. Legtöbben a tisztaságát, modern felszereltségét és zajtalan közlekedését dicsérték, azonban volt olyan is, aki a pozitív környezeti hatásait emelte ki.

Meleg fogadtatás

– Az egyik legfontosabb lépés a városi levegő minőségének jobbítására. Igaz, hogy csak laikus megfontolásból, de amennyire nem hiszek az elektromos magánautók használatában – a tudomány mai fejlettsége mellett –, annyira meg vagyok győződve, hogy a tömegközlekedés elektromos változata érdemben járul hozzá az egészségesebb környezethez – fogalmazott az egyik utas. Többen hangoztatták, örülnének ha a hagyományos buszokat mielőbb az elektromos verzió váltaná. A visszajelzésekből látszik, az új jármű azokat is buszozásra ösztönzi, akik alapesetben nem élnek a tömegközlekedés nyújtotta lehetőségekkel.