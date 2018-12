Olvasóink szerint Fehérvár évről-évre felülmúlja magát ünnepi fényében

Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, vajon olvasóinknak, hogy tetszik az ünnepi fényekbe öltözött központja Fehérvárnak.

Ünnepi fényekbe öltözött Fehérvár központja. Csak úgy, mint eddig, idén is kitettek magukért. De vajon Nektek, hogy tetszik? Erre a kérdésre vártuk a választ, amit most meg is mutatunk!

Az olvasóink több mint fele (54%) szavazta meg azt a válaszlehetőséget, miszerint gyönyörűre sikeredett az idei díszítés. Szerintetek évről-évre szebb és szebb lesz Fehérvár az adventi időszakban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jóval kevesebben, összesen 21%-ban nyomtatok rá arra a válaszlehetőségre, hogy teljesen feleslegesnek tartjátok az egész díszítgetést.

Nem sokkal lemaradva, 20%-ban gondoljátok úgy, hogy nagyon szép az idei, de Nektek a tavalyi egy kicsivel jobban tetszett.

Végezetül pedig 5%-ban voksoltatok arra, miszerint egyáltalán nem tetszik az idei, a tavalyi valahogy sokkal jobban bejött Nektek!

Vezető képünket Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap készítette, illusztrációként szolgál!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS