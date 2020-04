Olcsó benzin, digitalizált családi gazdaság – A keddi Hírlapból ajánljuk

Régen volt ilyen olcsó a benzin. A Fejér Megyei Hírlap keddi számának körképéből azonban az is kiderül: nem mindegy hol tankolunk.

Egy sárkeszin működő, teljességgel digitalizált családi gazdaságba kalauzolja el olvasóit a Fejér megyei Hírlap keddi száma. Az ember ámulva hallja, hogy egyazon táblán sem mindenhova juttatnak ki ugyanannyi műtrágyát és vetőmagot. Ahogy csinálják, az már nem jövő, hanem a jelen, és erre az útra mielőbb minden gazdaságra rá kell lépnie.

A mezőgazdaságnál maradva. 50-100 milliméter csapadék hiányzik a földekről – számolnak be a szakemberek a Fejér Megyei Hírlap keddi számában. Szavaikból kiderül az is: hálát és elismerést érdemelnek – az egészségügyi dolgozók, vagy a boltosok mellett – a gazdálkodók is, akik a vészhelyzetben is gondoskodnak az élelmiszerről.

Régen volt ilyen olcsó a benzin. A Fejér Megyei Hírlap keddi számának körképéből azonban az is kiderül: nem mindegy hol tankolunk. Számottevő különbség lehet ugyanis kút és kút között az árban.