Október 1-től indulhatnak a civil szervezetek új pályázatokon

Civil szervezeteket, érdeklődőket tájékoztattak a civil szférát érintő aktualitásokról, a fontosabb időpontokról, a pályázatokról a Civil Info – NEA 2020 rendezvény keretében.

A díszteremben összegyűlt közönséget Zugor Zsuzsanna, a Fejér Megyei Civil Információs Centrum elnöke köszöntötte, röviden bemutatva a központot. Rámutatott, a lezáruló uniós pályázatok mellett milyen jó, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) minden évben kiír pályázatokat, amelyekről ez alkalommal már másodszor tájékoztatnak. Fontos, hogy a civilek éljenek e lehetőségekkel! – tette hozzá.

Cser-Palkovics András polgármester arról beszélt, hogy Fehérváron számos civil szervezet működik különböző területeken, munkájukat pedig – az uniós és állami források mellett – az önkormányzat is támogatja. Ez azért is fontos, mert bizonyos ügyekben a civilek jobban és hatékonyabban tudnak eredményt elérni.

A civileket érintő aktualitásokról már Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár beszélt. Elhangzott: a NEA aktuális pályázati időszaka október 1-én kezdődik, s harminc napon át lehet pályázni. Ez a dátum az összevont pályázatokra vonatkozik, amelyek a működést és a szakmai részt is magukba foglalják.

Az egyszerűsített pályázatokra november 1-től indul a jelentkezés, itt egy összegben lehet pénzhez jutni. A civilek között a tavalyi 5,9 milliárd forint után ezúttal 7,7 milliárd forintot osztanak szét, ennyivel nőtt a pályázati keret­összeg. Ide kerülnek azok az adó 1 százalékok, amelyekről magánszemélyek nem rendelkeznek. Mivel most előbb hirdetik meg a pályázatokat, így a civilek is jobban tudnak talán pályázni. Az előző időszakban Fejér nagyon eredményes volt, mert a beadott 332 pályázatból 161 nyert, ami 48,5 százalékos hasznosulásnak felel meg. A helyettes államtitkár köszönetet mondott a civil irodáknak is, amelyek az országos hálózatban térítésmentesen, jól szervezetten szolgáltatnak információkat. Ajánlott még egy új kiadványt, a Civil kézikönyvet is, amelyet az irodákon keresztül juttatnak majd el az érintetteknek, illetve a regisztráló szervezetek e-mailben is hozzájuthatnak.

A tájékoztatón több előadó osztott meg információkat a civilekkel.