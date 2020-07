Oklevéllel és ajándékokkal jutalmazták a szorgalmat Bakonycsernyén

Kitüntetéseket adott át a kiváló tanulmányi eredmények eléréséért Turi Balázs polgármester. A település vezetője bízik abban, hogy a soron következő évfolyamok számára is ösztönző lesz majd az elismerés és persze az a pénzjutalom, amit a kiválóan teljesített, nehezített körülmények kötött elvégzett tanévet követően magukra költhetnek a nyári szünetben.

A nagyközség önkormányzata évek óta támogatásban részesíti a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő bakonycsernyei középiskolás diákokat. A kiváló jegyeket sok tanulással és kiváló szellemi képességekkel lehet elérni, de emellett jelentkezni is kell a lehetőségre. A pályázatot azok az életvitelszerűen Bakonycsernyén élő középiskolás diákok nyújthatják be az önkormányzat felé, akik 4,7 vagy annál magasabb tanulmányi eredményt értek el a tanév végén. Külön, kiemelt támogatásban részesül az a tanuló, aki az érettségi vizsgán minden tantárgyból 5-ös érdemjegyet kapott.

A most már hagyományosnak mondható esemény úgy szokott zajlani, hogy a képviselő-testület nevében Turi Balázs polgármester és a nagyközség jegyzője a Bakonycsernyei Falunap megnyitóján adja át az elismeréseket. A vírusjárvány miatt ez a nagy tömegeket vonzó rendezvény elmarad, de a diákok érdemei ettől nem kisebbek, ezért a polgármesteri hivatal tanácstermében, a képviselő-testület jelenlétében és szűk családi körben vehették át a diákok az elismerő okleveleket és névre szóló jelképes ajándékukat, ami egy gravírozott könyvjelző.

A nagyközség vezetése pénzjutalomban is részesíti az arra érdemes diákokat. A jutalom mértéke az elért tanulmányi eredménytől függ, A legalacsonyabb átlagnak is el kell érnie a 4,7-et és a színötös felé haladva emelkedik. Tízezertől negyvenezer forintig terjedhet a pénzjutalom, és ha van olyan szorgalmas és jó fejű ifjú, aki kitűnőre érettségizik, annak plusz támogatás is jár.

Az idei díjazottak (képen balról jobbra) között az egyik Lenchés Katalin, aki a Győri Krúdy Gyula Gimnázium 10. évfolyamos tanulója. Ő 4,9-es tanulmányi átlagot ért el.

A másik öt diák a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközép Iskola tanulója. Szakasits Lili Regina 12. évfolyamos tanuló 4,9-es tanulmányi átlagot ért el, emellett kitűnő érettségi bizonyítványt is szerzett. A szintén 12. évfolyamos Buda Tímea még énnél is jobban szerepelt, ugyanis 5-ös tanulmányi átlagot ért el, és emellett kitűnő érettségi bizonyítványt is szerzett.

Buda Boldizsár is tópartis. Ő 10. évfolyamos tanuló és 5-ös tanulmányi átlagot ért el, éppúgy, ahogy a 11. évfolyamos Kertai József Károly. Lovasi Gergő 11. évfolyamos tanuló és csak egy tizeddel maradt le a többiektől, a maga 4,9-es tanulmányi átlagával. ( a képen nem szerepel).

A díjazottak nem ismeretlenek a képviselő-testület számára, hiszen ők szinte minden évben kivétel nélkül kiváló eredményeket érnek el. A polgármester úr a díjátadón elmondta:

– Nagyon örülök neki, hogy ezek a diákok minden évben ilyen jó eredménnyel zárják a tanévet, azonban hiányolom az utánpótlást. Remélem, hogy a következő generációkból is lesznek követőik a most jutalmazott diákoknak.

Turi köszönetet mondott a támogató szülőknek is, értékelve, hogy megteremtik gyermekeiknek a megfelelő családi hátteret, ami biztos alapot ad ahhoz, hogy a gyerekek jó teljesítményt nyújthassanak. Természetesen nem feledkezett meg a nagyközség vezetője a Bakonycsernyei Általános Iskoláról sem, hiszen a legtöbb tanuló éppen ebben az intézményben kapott erős alapokat ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket érjenek el a középiskolákban.