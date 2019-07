Oklevelet is átadtak a roma közösség büszkeségeinek a bicskei rendezvényen

Nyolcadik éve rendezték meg a roma napot a városban, ahol egy évszázadnál régebben élnek együtt magyarok és cigányok, részeiként a közösségnek.

A mezővárosban jelentős számú cigányság él, változó viszonyok közepette. Bicske peremén volt valamikor a nagy szegénységet tükröző romatelep, amely mára sokat változott. Nagy erőfeszítéseket tettek állami és önkormányzati szinten, de maguk a roma közösség igyekvő tagjai is az előítéletek és az ellentétek lebontásáért, a szociálisan hátrányos helyzetű népesség felemeléséért. Mára a szerényebb porták előtt is autók állnak, sokan kiköltöztek a város más részeibe, s ami a legfontosabb: nő a cigányság iskolázottsága, ami a fejlődés alapja. Bicskén alapított az országban elsőként a két háború között cigány iskolát egy karizmatikus tanító, Kerecsendi Kiss Márton, amit az államszocializmus idején megszüntettek, helyén a kis roma gyerekeknek évtizedeken át cigány óvoda működött, kiváló óvónőkkel. Ám a szegregáció további felszámolása érdekében az óvodát is megszüntették, s a tanulást és a felzárkóztatást segítő tanoda nyílt a példásan felújított épületben.

Bicskén nyolcadik esztendeje tartanak roma napot ezen az emblematikus helyszínen, az új és a régi kis házikók között, közösen főztek, játszottak a tágas közösségi téren. Neves előadók léptek fel az alkalmi színpadon: Bódi Guszti és Margó, Gyémi, Grófó, Csóka Gyula és zenekara, valamint a Parno Graszt érkeztek vendégségbe a közösséghez, a háziasszony Bálint Istvánné alpolgármester volt. Az önkormányzati szervezésben oroszlánrészt vállalt a roma önkormányzat elnöke, városi képviselő Németh Tibor és felesége, Némethné Horváth Nikoletta, aki fáradhatatlanul dolgozik a helyi romák, főként a gyerekek felzárkóztatása érdekében. Pálffy Károly polgármester és Tessely Zoltán országgyűlési képviselő jelenlétében okleveleket adtak át a roma közösség büszkeségeinek, a közép- és felsőfokú végzettséget megszerző fiataloknak.