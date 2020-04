Ők, akik átélték a történelmet

Rosszabb ez, mint amikor futottunk a bombázók elől, mert legalább tudtuk, mi elől menekülünk, láttuk a gépeket, de ez a fenyegetés láthatatlan, mondja apám, miután leteszem a csomagot a küszöbre és hátrálok két lépést.

Búcsúzok, aztán a kocsiban azon gondolkodom, mit élt már át szüleim korosztálya. Gyerekként a világháborút, aztán az ötvenes éveket, amikor az ávós bármikor megzörgethette az ablakot. Akkor is pusztított betegség, nagyanyámat fiatalon vitte el a tüdővész. Jött a forradalom, és jött Kádár, aztán Kanadából egy képeslap a disszidált rokontól. Ma április negyedike van. Még sokáig harcoltunk a nyugati megyékben, de ezt a napot felszabadulásként ünnepeltették velünk évtizedekig. Az én generációm tagjai felsorakoztak a tornateremben és elénekelték a megszállók himnuszát. Igen, volt rajtam piros nyakkendő, sőt, Zánkát is megjártam. Ma emlékezhetünk a napra, amely nem volt felszabadítás, legfeljebb hazánk hordaként való lerohanása, a nők tömeges megerőszakolásának ideje. Tiszteljük és óvjuk azokat, akik ezt túlélték, akik most ránk vannak szorulva! Ők már többet nem tudnak elviselni.