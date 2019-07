Diplomákat adtak át a Városház téren

Különleges nap volt a pénteki a az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara életében – egyrészt a végzős hallgatók átvehették tanulmányi eredményeikként a diplomájukat, másrészt az egyetemi kar fennállásának ötéves évfordulóját is ünnepelte.

A kar diplomaátadó ünnepségén köszöntötte a jelenlévőket Cser-Palkovics András polgármester pénteken a Városház téren megrendezett eseményen: – Jó döntés volt, amikor megerősítettük az egyetemi képzés struktúráját Székesfehérváron és létrejött az az Alba Regia Műszaki Kar, amely már az 5. születésnapját ünnepli, s melynek keretében az első olyan diplomákat is átadhatták, amelyeket a hallgatók a duális képzési struktúrában szerezhettek meg – fogalmazott, majd megköszönte az együttműködést, melynek eredményeként remélhetőleg sokan Székesfehérváron vagy környékén kamatoztatják az itt megszerzett tudásukat.

A duális képzés megerősítésének fontosságát emelte ki Zerényi Zoltán, az IBM Közép-európai vezetője is, hozzátéve, nagy öröm, hogy most olyanok is átveszik diplomájukat, akik az új struktúra keretében náluk is tanulhatták a szakma gyakorlati rejtelmeit. A duális rendszerben tanulók közül most nyolcan vették át diplomájukat, egyébként pedig jelenleg is több mint 140 hallgató tanul ebben a rendszerben a karon – ezt már Kovács Levente rektorhelyettes mondta el beszédében, hozzátéve, hogy ez a folyamatos növekedés a kollégák áldozatos munkájának, a hallgatók tevékenységének és a város, valamint az ipar által biztosított háttérnek köszönhető. – Szoros és jól működő szimbiózis ez, ennek eredménye ez a magas szám – mondta a rektorhelyettes.

Györök György dékán szintén kiemelte a várossal való együttműködés fontosságát és hatékonyságát, majd rámutatott az Alba Regia Műszaki Kar kettős kötődésére: – Az oktatott, a művelt tudományterületeken szakmai kapcsolatainkkal, az iskoláinkkal, tudományos hátterünkkel az Óbudai Egyetemhez kapcsolódunk, míg ipari, munkaerő-piaci kapcsolatunk Székesfehérvárhoz köt. E kettős erőtérben működünk, és folyamatosan határozzuk meg és határozzuk újra a kar működését, az oktatási kínálatunkat.

A kar diplomaátadó ünnepségén földmérő és földrendező mérnökök, mérnökinformatikusok, mechatronikai mérnökök, műszaki menedzserek és villamosmérnökök, illetve idén először a Precíziós gazdálkodási szakirányú továbbképzés keretében végzett szakemberek vették át okleveleiket, továbbá egyetemi kitüntetéseket és jubileumi diplomákat adtak át, majd esküt tettek a mérnökjelöltek.