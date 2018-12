Nyugdíjas pedagógusokat köszöntöttek a Bory Jenő iskolában

A Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának tagjait köszöntötték kedden a Bory Jenő Általános Iskolában. Az eseményen többek közt Cser-Palkovics András polgármester és Farkas László, a terület önkormányzati képviselője is részt vett. Az idősekhez a legifjabbakat nevelő, óvodai tagozat titkára szólt:

– Egész életükben szeretettel vették körül a gyerekeket, de nem csak karácsonykor, hanem az év minden napján a szeretet és a megértés jegyében élnek. Ezt a gondolatiságot igyekeztek továbbadni az ifjabb generációnak is. Értékes munkájuk nem merülhet hát feledésbe, hiszen minden diáknak a sikere valahol az önök munkája is, önöknek is köszönhető! Tudom, hogy a mai kor pedagógusai is ennek a gondolatiságnak a birtokában vannak. Egy pedagógus kedves szava, gyöngédsége, bátorítása, dicsérete sokszor többet ér a gyereknek egy gazdag, karácsonyfa alá tett ajándéknál…