A tisztességtelen korábbi munkaadók megnehezíthetik a nyugdíj megállapítását

Nemrégiben egy székesfehérvári panaszos kereste föl szerkesztőségünket, aki azt állította: az illetékes hivatal nem jogszerűen járt el a nyugdíjkérelme elbírálásakor.

A meglehetősen sarkos álláspontját határozottan fenntartó férfi elmondta: úgy kapott nyugdíjkérelmére elutasító ha­tározatot, hogy közben ugyanezen határozat – az indoklási részben – rögzíti: az előírt életkorral és a minimálisan szükséges elismert szolgálati időnek több mint a kétszeresével rendelkezik. Bár a panaszos feljogosította lapunkat a személyét érintő részletek közlésére, azokból csak a legszükségesebb mértékben szemléztünk.

A részére kiküldött elutasító határozat indoklása így indul: „Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési éve szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és legalább húsz év szolgálati időt szerzett.” Majd így folytatódik: „ Az öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki … 1955-ben született, a betöltött 64. életév”.

Nos, panaszosunk 1955-ben született, és kérelmét a 64. életévét betöltve terjesztette elő. Az előírt, legalább húsz év szolgálati idővel szemben pedig, amint az a határozat „Szolgálati idő adatlap” részéből kiderül: 41 év és 321 nap elismert szolgálati idővel rendelkezik. Mivel a helyzet laikus szemmel valóban ellentmondásosnak tűnik, eljuttattuk kérdéseinket az illetékes hivatalhoz, amelyről azonban megalapozottan azt vélelmeztük: jogalkalmazóként, a megfelelő jogszabályi ismeretek birtokában elvileg kizárt, hogy jogsértő határozatot bocsásson ki. Kell hogy legyen hát valami az ügy hátterében, ami tanulsággal szolgálhat.

Kérdéseinkre válaszul meg­hívást kaptunk a Fe­jér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalába, ahol az illetékes főosztályvezető és az Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztályt vezető kollégája személyesen álltak lapunk rendelkezésére. Ám rögtön a beszélgetésünk elején világossá tették, panaszosunk ügye még folyamatban lévő, így azzal kapcsolatban felvilágosítást nem adhatnak. Hogyan lehet folyamatban az ügy az elutasító határozat megszületése után?

Ekkor nyertek értelmet a laikus számára is az elutasító határozat utolsó mondatai: „Tekintettel arra, hogy az öregségi nyugdíj összegének megállapításához szükséges …adatokat a határ­idő lejártáig (az ügyintézési határidő 45 nap) beszerezni nem tudjuk, ezért kérelmének elbírálására jelenleg nincs lehetőség.” Ezzel együtt a következő mondat így szól: „Tájékoztatjuk, hogy a szükséges adatok beszerzését követően az igazgatási szerv az igénybejelentés eredeti időpontjára vonatkozóan hozza meg végleges döntését.” Laikusra lefordítva tehát úgy tűnik: az elutasítás a 45 napos ügyintézési határidő formális következménye, ám az adatgyűjtés ettől még folytatódik, és idővel panaszosunk is nyilvánvalóan a nyugdíjához jut.

No de miért tarthat adott esetben ilyen sokáig az adatok begyűjtése? Főleg, hogy panaszosunk esetében tudni lehetett: az életkora és a szolgálati ideje rendben van. Mint megtudtuk, minden ügy más és más, így a tényállás tisztázása is az adott ügy sajátosságait figyelembe véve, egyedileg, néha hosszadalmas ku­tatómunkával történik. Ma­gyarán az Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály dolgozói minden egyes kérelemnél az alábbi sorrendben kötelesek a szükséges adatgyűjtést és ellenőrzést elvégezni. A szolgálati időt és a szükséges kereseti, jövedelmi adatokat először ellenőrzik abban az elektronikus nyilvántartási rendszerben, amelyet az évtized első felében hoztak létre a rendelkezésre álló korábbi adatok feltöltésével, és amelybe az újabb adatok már automatikusan kerülnek be.

Ha itt hiányosak az adatok, következik a NAV rendszere, majd ezt követi az egykori foglalkoztató munkaügyi nyilvántartása. Ha időközben a céget felszámolták, vagy épp csak rendszerváltozás történt, akkor következnek a levéltárak, a jogutódok, felszámolók, iratőrzők, ahová a cégeknek a munkaügyi dokumentumokat le kellett (volna) adniuk. Ha még ezek után sem tiszta a kép, a bizonyítási folyamatban csak ekkor következhetnek az ügyfelek maguknál tartott iratai, régi igazolásai, bérpapírjai, tb-kiskönyve, munkakönyve, katonakönyve, stb. Mindehhez hozzátartozik, hogy a járási hivatal illetékes főosztálya évente mintegy 300 ezer üggyel foglalkozik, július hónapban pedig hozzávetőleg hatezer ügyfelet fogadtak.

A cikket közlésre előkészítve kaptuk a hívást panaszosunktól, hogy a posta időközben, augusztus 22-én meghozta a nyugdíját 2019. június 8-ától megállapító okiratot. Végül több mint 43 évnyi szolgálati időt írtak jóvá számára, de az egyéb részleteket is a várakozásainak megfelelően kalkulálták. A nyugdíjjal természetesen az esedékesség megállapított napjáig visszamenőleg fognak elszámolni vele.