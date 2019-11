Nyolcvanegy rajz, harminchat mese – Rajzpályázat eredményét hirdették Ráckeresztúron

A könyvtár által kiírt meseíró és rajzpályázatra 81 rajz és 36 mese érkezett, nemcsak ráckeresztúri, hanem előszállási és érdi diákoktól is.

A ráckeresztúri könyvtár évek óta rendszeresen hirdet irodalmi és rajzpályázatot gyerekeknek. Hol több, hol kevesebb az érdeklődő, talán a téma is befolyásolja a diákokat. No és persze a nyeremény. Idén a már augusztusban meghirdetett pályázat a magyar népmese napjához kapcsolódott. Eredetileg szeptember 30-a lett volna a leadási határidő, de a szervezők később is elfogadtak még pályamunkákat, tekintettel a nagy érdeklődésre. Összesen harminchat mese és nyolcvanegy rajz érkezett. Óvodások és általános iskolások mérethették meg magukat, s a zsűrinek igazán nagy főfájást okozott, hogy döntésre jusson. Az alsósok között az egyik kategóriában például öt első helyet is kiosztottak, és számos különdíj is gazdára talált. Érdekesség, hogy az 5–6. osztályosok korcsoportjában csak előszállási diákok küldtek pályamunkát: ők izgalmasabbnál izgalmasabb mesékkel jelentkeztek.

Az óvodások közül Cseppen Lili Bonita és Vagyóczki Dorina rajzát tették az első helyre a bírálók, az 1–2. osztályosok közül Cserna Zita és Erdődi Réka, a 3. osztályosoknál Maros Vivien és Balog Larissza, a negyedikeseknél Bognár Sarolta, Koltai Nikolett, Mádai Kíra, Sörös Mira és Mabda Luca nyert. A felsősöknél Csapó Csenge Tímea, Zatkó Zénó és Furján Fanni alkotása lett a legjobb. A meseíró pályázaton Bognár Sarolta és Sörös Mira (4. a), Farkas Luca és Tábi Sára Zsófia (6. o.), valamint Kálmán Szabina (8. o.) munkája nyert első díjat.

A díjazást Ráckeresztúr önkormányzata és a fehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár (a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében) segítette. Szép könyvek, oklevelek, író- és rajzeszközök, valamint sokféle édesség is szerepelt a nyertesek csomagjában, és természetesen valamennyi pályázó kapott emléklapot. A legszebb rajzokból kiállítás nyílt a könyvtárban, a legjobb mesék pedig a Rác­keresztúri Hírmondó következő lapszámaiban jelennek meg.