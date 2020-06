Nyolc napot adtak az Aba Sárvíz FC vezetői az abai képviselő-testületnek

Meglepő levelet kapott a hét elején Mikula Lajos polgármester az Aba Sárvíz FC három vezetőségi tagjától, akik szerint 5,6 millió forint támogatásuk maradt kifizetetlenül számukra. Megkérdeztük az érintetteket.

A beérkező levél eljutott szerkesztőségünkhöz is, mely szerint az egyesületet meg kívánják szüntetni. Leírják azt is, hogy a 2018–2019. évben az önkormányzattól kaptak több mint 23 millió forint támogatást, ám az egyesületnek ennek ellenére 2 millió forint kifizetetlen tartozása van. Ezenfelül a 2014–2015. évi taotámogatásból maradó 3,6 millió forintos bírságot is kaptak. Ezt az összesen 5,6 millió forintot szeretné a vezetőség, ha a jelenlegi önkormányzat térítené meg. A képviselő-testülettől nyolc napon belül döntést várnak az ügyben.

Kossa szerint helyesen jártak el, Mikula szerint nem – emiatt támogatás sincs

– Az abai képviselő-testület ülésének napirendjéről egyelőre még a polgármester dönt és nem egy törvénytelenül működő egyesület vezetősége. Nem látom indokoltnak, hogy tárgyaljunk a kérdésben a képviselő-testülettel, hiszen már márciusban döntést hoztunk arról, hogy az Aba Sárvíz FC egyesületétől minden támogatást megvonunk, amiről tájékoztattuk még márciusban a vezetőségi tagokat is – fogalmazott a regnáló polgármester, aki megjegyzi, hogy a 2019. évi, önkormányzatnak elküldött elszámolásokból az látszik, hogy a fennálló tartozás többszörösét is kifizették az egyesület egyes tisztségviselőinek úgy, hogy a pályagondnok után például hónapokig nem fizették be az adókat és a járulékokat, így a munkatársuknak nem volt egészségbiztosítása.

Felkerestük Kossa Lajost, az Aba Sárvíz FC elnöki posztját 2017-ig 12 éven át betöltő volt polgármestert, aki közleményt adott ki az ügyben:

„A 2011 (a taorendszer bevezetése) és a 2016 közötti 6 évben az Aba Sárvíz FC összesen 20 733 000 forint önkormányzati támogatásból és 39 434 000 forint egyéb bevételből gazdálkodott. Tehát évente átlagosan 3 455 000 forintot kaptunk az önkormányzattól, amihez majdnem a kétszeresét tette hozzá az egyesület, éves átlagban 6 572 000 forintot. A 6 év alatt összesen 36 060 000 forint taotámogatást sikerült elnyernünk. A pályázatok elkészítésével, benyújtásával, az elnyert összegek felhasználásával és elszámolásával kapcsolatos szakmai tevékenységet Bor József Dezső végezte. Fontos megjegyezni, hogy ennek az összegnek több mint a felét, mintegy 20 000 000 forintot fejlesztésekre és sportfelszerelésekre fordítottuk, amelyek az egyesület tulajdonát képezik, ezáltal az abai sportszerető közösséget szolgálják és gyarapítják.

A 2017. szeptember 8-i közgyűlésen polgármesterként ígéretet tettem az új elnökségnek, hogy az önkormányzat biztosítja az egyesület nyugodt és eredményes működésének anyagi hátterét, amely ígéretünket 2018-ban és 2019-ben is betartottuk, és az egyesület által összeállított költségeknek megfelelően összesen 27 500 000 forint támogatást szavaztunk meg. Sajnálom, hogy az őszi választásokat követően az új képviselő-testület tagjai felrúgták az önkormányzat és az Aba Sárvíz FC között létrejött megállapodást, és a fennmaradó 4 000 000 forint támogatás folyósítását megtagadták. Ezzel ellehetetlenítették az egyesület működését, és mintegy 100 igazolt fiatal labdarúgó bajnokságokban való részvételét. Tették ezt annak ellenére, hogy 149 898 000 forint pénzmaradvánnyal zárták (mármint az önkormányzat) a 2019-es költségvetési évet. Elnöki tisztségemet a 2017. szeptember 8-i lemondásomig társadalmi megbízatásban láttam el, az abai labdarúgásért végzett tevékenységemért a 12 év alatt egyetlen forintot sem kértem és nem is kaptam” – olvasható a közleményben.