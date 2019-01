Nyílt nap lesz pénteken a Corvinuson

A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán január 18-án nyílt napot tart az iskola, ahová az alap- és mesterképzéseik iránt érdeklődőket várják.

A meghirdetett szakok duális partnereivel a szaktájékoztató előadásokon, valamint az aulai standoknál is találkozhatnak a résztvevők. Az egyedül Fehérváron duális képzési formában elérhető sportközgazdász-mesterképzésünk oktatási struktúrájába is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők, akik személyesen is kérdezhetnek a szakfelelősöktől. A programok között kellemes kollégiumi körtúra is szerepel.

