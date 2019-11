Nyikos László: továbbra is a legjobb tudása szerint végzi a munkáját

Az októberi választásokat követően megkezdődött a 2024-ig tartó önkormányzati ciklus. Nyikos László harmadik alkalommal kapott felhatalmazást a választóktól a polgármesteri tisztségre, erre a megtisztelő és felelősségteljes feladatra. Arra törekszik, hogy megbízatása ideje alatt továbbra is a legjobb tudása szerint végezze a munkáját – mondta el lapunknak.

– Első ízben fordult elő nálunk, hogy egy egyesület képviselői csoportja kapott többségi felhatalmazást a választóktól. A Szeretem Polgárdit Egyesület új megközelítést hoz a várospolitikába – fejtette ki Nyikos László polgármester. – A szervezet nem „független képviselőket”, hanem összetartó, a településért elkötelezett, az élet különböző területein már bizonyított szakembereket vonultat fel soraiban. Fontos tény, hogy közös célkitűzéseink megvalósításában bírjuk mind a megye, mind az országgyűlési képviselőnk támogatását. Ez a szövetség eddig is sok eredményt hozott, de úgy vélem, az igazán sikeres évek még előttünk állnak.

Kereskedelem, szolgáltatás, szennyvízrendszer és kultúrház

Eddig is felelősségteljesen tettük a dolgukat, amelynek eredményeként egymilliárd forint felhasználásra váró fejlesztési forrással kezdhetjük meg az új ciklust – folytatta a városvezető. Legfontosabbnak az új óvoda és bölcsőde építését, az ipari park fejlesztését és a zöld város program befejezését tekintik (a projekt keretében több parkoló és járda, futópálya és fitneszpark épül). Már elnyert forrásokról van szó, a beruházások egy része folyamatban van, a többi pedig a képviselő-testület döntésére vár.

Mindez nem azt jelenti, hogy a város költségvetésének a kétszeresét meghaladó projektek kapcsán nincs már teendőjük. Sőt! De fontosnak tartják, hogy miközben keményen dolgoznak, legyen mindig víziójuk azzal kapcsolatban, hogy hová tartanak, mi a következő lépés. Az újabb célok előkészítésével azért kell haladni, hogy a fejlődés folyamatos legyen.

– A jövőre nézve polgármesteri programomban olyan fejlesztések megvalósítását fogalmaztam meg, amelyek elengedhetetlenek a város fejlődése szempontjából. Polgárdi lakossága folyamatosan növekszik, évről évre többen vagyunk, ez pedig komoly kihívások elé állítja közösségünket – hangsúlyozta Nyikos László. – Elengedhetetlenül szükségesnek tartom a kereskedelmi és szolgáltatási szektor bővítését, mert a növekvő vásárlóerő ezt határozottan igényli. Ez nem pusztán a mi döntésünk alapján történik, de sokkal többet tehetünk érte, mint gondolnánk. Ki kell nyitni a kapukat, a befektetőknek látniuk kell, hogy megbízható és eltökélt partnerek vagyunk, a feladatok ránk eső részét pedig maradéktalanul elvégezzük!

A szennyvízrendszer alkalmatlansága is egy olyan örökölt probléma, amelynek megoldása most rájuk vár. Úgy vélik, mind a lakossági, mind az ipari fejlesztések gátját jelenti a kapacitáshiány. Mert miként is szeretnék bővíteni a munkahelyeket vagy a kereskedelmi szektort, ha nincs alkalmas rákötési lehetőség a szennyvízcsatornára?

Megvan az elszántság

– Ugyancsak a 2010 előtti időszak fájdalmas öröksége, hogy egy ekkora város, mint Polgárdi, nem rendelkezik saját művelődési házzal, egy olyan köztulajdonban álló épülettel, amely száz főnél nagyobb rendezvények befogadására alkalmas lenne. Az első lépéseket már megtettük a probléma megoldása érdekében.

A felsorolásból érzékelhető, hogy komoly, munkával teli évek elé néznek a településen, de amint a polgármester kiemelte, kiváló munkatársai vannak, így ebben a tekintetben is bizakodó. Azt is tudja, hogy a siker érdekében erős helyi szövetségre van szükség, amely nem riad vissza az esetlegesen felmerülő nehézségektől. A képviselőkben megvan ez az elszántság!

– Polgárdi lehetőségekkel teli város, mi pedig a múlt hibáiból tanulva mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ezek ne elszalasztott lehetőségek legyenek. Nyitottak vagyunk mindenki irányába, és örömmel fogadunk minden jó szándékú együttműködést, amelynek célja a város további építése – erősítette meg Nyikos László. – Fontos számomra, hogy a település tovább haladjon a fejlődés útján, mert ha sikerrel megvalósítjuk kitűzött céljainkat, akkor egy igazán sikeres és dinamikusan fejlődő kisvárosban élhetjük mindennapjainkat – tette hozzá végezetül.