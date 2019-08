Nyikos László: álmunk egy városhoz illő kulturális központ építése

Nem könnyű egy agglomerációs kisváros helyzete, másként kell tervezni, más módszerek mentén kell haladni, mint a tízezernél nagyobb, iparral és szolgáltatásokkal bővelkedő városoknak – fogalmazta meg a kisváros polgármestere.

– A 2014–2019 időszak tapasztalatom szerint az önkormányzatok életében a növekedésről és a fejlesztésekről szólt. Két fontos folyamat volt jellemző Polgárdira is: egyrészt a lehető legtöbb pályázati lehetőséget próbáltuk megragadni, másrészről nagy hangsúlyt fektettünk a középtávú stratégia megalkotására – mondta el lapunknak Nyikos László polgármester.

Miben áll ez a stratégia?

– Megvizsgálva a lehetőségeket, az alapszolgáltatások fejlesztését, a helyi közösségek megerősítését, a sportolási és kikapcsolódási lehetőségek bővítését tűztük ki célul. Ebben kértem Törő Gábor országgyűlési képviselőnk se­gítségét, valamint a területfejlesztésben illetékes megyei elnök, Molnár Krisztián közreműködését. Közös munkánk eredményeként korábban nem látott fejlesztési pénzekhez jutott a település, amely lehetőséget nyújt arra, hogy felzárkózzunk a térség fejlettebb régióihoz. Mi úgy gondolkodunk Polgárdiban, hogy a megmaradás és a fejlődés záloga a család és a fiatalok. Ebben a tekintetben az alapszolgáltatások színvonalának sürgős fejlesztése az egyik legfontosabb prioritás. Új óvodát és bölcsődekomplexumot építünk 600 millió forintból, a tankerülettel közösen pedig sikeresen pályáztunk egy új oktatási épület építésére több mint 430 millió forint értékben. Az óvoda közbeszerzési eljárása már zajlik, így az ősszel kezdődhet az építkezés, az iskola kivitelezése a hírek szerint egy sikeres közbeszerzési eljárás után tavasszal kezdődhet.

Rendelkeznek ipari parkkal, a zöldváros projekt is fókuszba került…

– Igen, bővítjük az ipari parkot, amelytől további munkahelyek létrejöttét várjuk; és a várost elkerülő közvetlen útcsatlakozást építünk ki hozzá, mentesítve ezáltal a teherforgalomtól a települést. Mindezt 250 millió forint támogatásból valósítjuk meg, a pénz már a számlánkon van, de a tervezés és a szántóföldek művelés alóli kivonása sok időt vett igénybe, emiatt október–novemberi kezdést tartok reálisnak. Most kezdődik zöldváros projektünk, amely parkosítást takar, futópálya és kondipark készül, valamint gyaloghidak és parkolók épülnek a település központjában. További 370 milliót nyertünk humán területen megvalósítandó fejlesztésekre, amelyből a teljesség igénye nélkül sportnapokat, gyermektáborokat, települési ösztöndíjprogramot és számtalan rendezvényt tudtunk megvalósítani és fogunk a jövőben is finanszírozni. Aktív tárgyalásokban állunk az Emberi Erőforrások Minisztériumával, hogy az 1,1 milliárdosra becsült kitagolási projekt mihamarabb elindulhasson. Fülöp Attila államtitkár Polgárdiban járt, megbeszélésünk minden szempontból eredményes volt. A beruházás által nemcsak a beteg gyermekek elhelyezési körülményei javulnak, hanem további munkahelyeket is teremtünk a településen.

A korábbi évek milyen fejlesztéseket hoztak?

– Ezek a jelenleg futó és a megvalósítás kezdetén járó projektjeink, de nem tétlenkedtünk az elmúlt években sem. Mivel szűkében voltunk a sportolási lehetőségeknek, így a rekortán burkolatú sportpálya után az MLSZ pályaépítési programjának keretében egy műfüves labdarúgópályát is építettünk, majd pedig pályázaton nyertünk lehetőséget egy szabadtéri fitneszpark és egy futópálya építésére, amelynek a napokban volt a műszaki átadása. Minden évben sikerült új utakat vagy járdaszakaszokat építenünk, ezek közül négy utca felújítása azért különösen kedves számunkra, mert ezeken a helyeken még sosem volt szilárd burkolatú útszakasz. Minden utca fontos a számunkra, mert tudom, hogy helyenként tarthatatlanok voltak a körülmények, de újat építeni olyan helyen, ahol még sosem tették, mégiscsak kiemelt jelentőséggel bír. Az ősszel folytatódik az építkezés, ha minden jól alakul, akkor Polgárdi belterületének összes háztartása aszfaltos úton lesz megközelíthető, ez a feltett szándékunk.

Támogatják a gyermeket vállaló családokat, sikeres az ösztöndíjprogramjuk…

– Nagyon örülök, hogy a javuló anyagi helyzetünk lehetővé tette az újszülöttek után járó egyszeri támogatás bevezetését, ráadásul ciklus közben még emelni is tudtuk az összegeket. Ösztöndíjprogramunkban átlagban harminc, kiemelkedően teljesítő diák kap havi 25-40 ezer forintot! Úgy gondolom, hogy ezek az intézkedések valóban azt üzenik, hogy nálunk a családok és a fiatalok vannak az első helyen.

És a jövő hogyan alakulhat?

– Három fontos célkitűzésünk van a jövőre nézve. Egyrészt a szennyvízrendszer megújítása, amellyel kapcsolatban jelenleg is folynak egyeztetések, ez ugyanis a település növekedésének egyik legalapvetőbb feltétele. A második, hogy idecsábítsunk egy közepes bevásárlóközpontot, mert úgy gondoljuk, nagy igény van rá, a vásárlóerő pedig minden tekintetben ezt igazolja. Végül nagy álmunk egy városhoz illő kulturális központ építése, amely támogatja azt a törekvésünket, hogy Polgárdi egy valóban szerethető és kulturális programokban bővelkedő kisváros lehessen. Szeretném folytatni a munkám, mert a megkezdett dolgokat illik befejezni, felénk nem szokás félmunkát végezni. Polgárdi évről évre erősebb pozícióban van, lassan magunk mögött hagyhatjuk a nehéz éveket. Van víziónk, ismerjük a helyes utat, és tudjuk, hogy miként valósítsuk meg kitűzött céljainkat – tette hozzá Nyikos László polgármester.