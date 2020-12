Nyerésre állnak a hulladék elleni harcban a kulcsiak

Kulcs Község Önkormányzata indult a Belügyminisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében kiírt „Tisztítsuk meg az országot!” felhíváson.

S ha már elindultak, nyertek is, még pedig több mint 4 millió forintot – ezt Neumann Helga, a település jegyzője osztotta meg Kulcs hivatalos közösségi oldalán, aki hozzátette, már a pályázat benyújtásakor is várták a lakók jelzését, és ezután is szívesen fogadják a bejelentéseket, hogy ne maradjon Kulcson szeméttel borított terület.

Szorosan a hulladékfelszámoláshoz köthető a zöldhulladék-elszállítás ügye is – ebben is állást foglalt a vezetés. Mint megtudtuk, az önkormányzat december 23-ra az egyébként egyszeri zöldhulladék-elszállítási alkalom mellé plusz egy alkalmat rendelt a szolgáltatótól, saját költségvetéséből. Azonban ennek is feltételei vannak. A szolgáltató csak az 5 cm-nél kisebb átmérőjű, maximum 70 cm hosszú gallyakat, ágakat tudja elvinni, melyeket lehetőség szerint 50 cm átmérőjű kötegekben célszerű összekötni. Nem szükséges zöldhulladékos vagy szelektív zsákokban kihelyezni a zöldhulladékot, azonban maximum 0,5 m3/háztartás mennyiségben áll módjában elszállítani a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfelektől. Nekik december 22. estig kell kihelyezni a hulladékot ingatlanjaik elé.