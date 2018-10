Vágysz egy házi kedvencre? Segítünk! – Minden, amit tudni akartál a tengerimalacokról

Újonnan induló „tök állat” nevezetű cikksorozatunkban szeretnénk olvasóinkat a kisállatok világába elkalauzolni. Segítünk, hogy ne csak a gazdi, de a kisállat is boldog lehessen.

Rengeteg kérdést és fejtörést okozhat egy új jövevény befogadása a megszokott kis életünkbe. Ha társaságra vágysz, vagy a gyereked már hetek óta rágja a füledet egy kisállat után, engedd meg, hogy a segítségedre legyünk. Az egyik belváros közeli, kicsi állatkereskedés eladójával, Eszter Almával beszélgettünk:

Mit ajánlasz a 10-12 éves korosztálynak? Mi a legmegfelelőbb kisállat a számukra?

A 10-12 éves korosztálynak már bátran merem ajánlani a tengerimalacot például. Remek kis állat, szereti és meglehetősen igényli is a napi szintű törődést, simogatást, nem mellesleg társas lény.

Mi is a tengerimalac? A tengerimalacnak – nevével ellentétben – rendszertanilag semmi köze a disznókhoz. A rágcsálók rendjén belül a Cavia nemhez tartozó, külsőre leginkább nyúlra emlékeztető, de nála valamivel kisebb testű emlősről beszélünk. Testhossza 20–25 centiméter, tömege 700 gramm (nőstény) – 1100 gramm (hím). Őseinek természetes élőhelye Dél-Amerika. Méretben, színben, szőrfajtában igen különbözőek lehetnek, s egyik jelenleg vadon élő fajhoz sem hasonlítanak. Pontos ősük nem ismert.

Milyen szempontokat kell figyelembe vennie azoknak, akik hazavinnének egy tengerimalacot?

Társas lények révén, érdemes párban vinni őket. Fontos, hogy mielőtt magukhoz vennék az állatot, bizonyosodjanak meg róla, hogy nem áll fent allergiás reakció a kisállatszőrtől. Ha még is kijön az allergia, akkor sem kell csüggedni. Kapható ugyanis kopasz tengerimalac is. Igaz, van egy kis szőr az orránál, de olyan elenyésző, hogy semmi problémát nem jelenthet. Érdemes továbbá mérlegelni, hogy tudjuk-e vállalni az állatkáról való gondoskodást. Napi (legalább) 2 óra játékra/gondoskodásra szükségük van a malackáknak. Ha ezt a felelősséget tudjuk vállalni hosszútávon (a tengerimalac 4-8 évig is élhet), tökéletes társra lelhetünk a csodás kis szőr (illetve szőrtelen) gombócokban.

Milyen lakhelyet biztosítsunk a tengerimalac számára?

Alsó hangon is egy méteres ketrecet javasolnék, itatóval és etetővel felszerelve. Értelemszerűen, két malackánál már nagyobb helyre van szükségük. Alomként forgácsot használjunk, és mindig legyen számára elérhető helyen olyan elemózsia, amin tudja koptatni a fogát, ugyanis az is növésben van, akárcsak a körme.

Nem kell félni a körömvágástól, hiszen az embereknek sem fáj. Óvatosnak lenni viszont annál inkább szükséges. Tudni kell, hogy a karmukban fut egy érvonal. Nyilván, ebbe nem szabad belevágni. Ha véletlenül mégis megtörténik, ne essünk pánikba! Tegyünk a körmére betadint, a vérzés el fog állni.

Kétféle körme lehet a malackánknak. A világos és a sötét. Ha világos körmű, könnyű a dolgod. Ebben az esetben teljesen jól megállapítható, hol van az érvonal, így nem tudunk belevágni sem. De mi a helyzet, ha sötét? Akkor sem kell kétségbe esni. Elég csak néhány millimétert visszacsippenteni a tetejéből. Fontos, hogy ne hagyjuk túlnőni a körmöt, mert az ujjdeformációhoz vezethet, ami komoly fájdalommal jár.

Mivel etethetjük a malackát?

Amellett, hogy folyamatosan biztosítanunk kell neki a friss ivóvizet, mindennapi étrendje tartalmazzon szénát, zöldséget és gyümölcsöt, valamint speciális C-vitaminnal dúsított tengerimalactápot. A K-betűs növényeket azonban mellőzzük (káposzta, stb.), mert puffasztó hatása van, ami a malackákra nézve igen veszélyes.

Van még egy nagyon fontos dolog, amit be kell tartani tengerimalac tartás esetén. Soha, semmilyen körülmények között ne hagyjuk, hogy darázs, vagy bármiféle más rovar/bogár megcsípje őket.

Következő cikkünkben átnyergelünk egy kisebb rágcsálóra, mégpedig a hörcsögre. Tartsatok velünk legközelebb is!

Vezető képünk illusztráció/pixabay.com