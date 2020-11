Misék, kijárási engedély, otthoni munkavégzés – Tudnivalók a koronavírussal kapcsolatban

Az új helyzetben folyamatosan körvonalazódnak a konkrét tudnivalók.

Egyházak és misék

A járványhelyzet miatt a történelmi egyházaknak is rendkívüli intézkedéseket kellett tenniük. A katolikus, valamint az evangélikus egyház a hatályos rendeleteket szigorúan betartva, maszkban és a biztonságos távolság megtartásával továbbra is várja a hívőket a templomokban. Az evangélikus gyülekezet istentiszteletein tilos az úrvacsora, és az éneklés sem megengedett. Emellett a tavaszi időszakhoz hasonlóan online és televíziós formában is közvetítik miséiket és istentiszteleteiket. Az evangélikus egyház advent első vasárnapján ismét elindítja TeleTemplom sorozatát. A református egyház teljes mértékben az online térbe költözött. Ilyen formában tartják istentiszteleteiket és többek között a hit- és jegyesoktatásokat, a konfirmáció-előkészítést, a konfirmációkat és a baba-mama köröket is. Az egyházak mindegyike felelősségteljes magatartásra kéri a hívőket.

Kijárási engedélyek

Az ügyfélkapu rendszerében minden regisztrált cég megkapta azt a hivatalos formanyomtatványt, mely az éjszakai kijárási tilalom alól ad felmentést a munkavállalóknak. A kormány által kiadott dokumentumnak tartalmaznia kell a foglalkoztatott személyes adatait, a munkavégzés helyét és a munkáltató aláírását. Emellett három lehetőség közül kell kiválasztani, hogy a tényleges munkavégzés, az oda vagy haza történő utazás, esetleg élsportolói edzés, verseny miatt tartózkodik valaki az utcán. Az igazolások egységesítésével a munkaadók mellett az ellenőrző hatóságok munkáját is könnyíteni kívánják. Az otthoni munkavégzéssel jelentősen csökken a személyes találkozások száma, így elkerülhető a munkahelyi gócpontok kialakulása is.

Otthoni munkavégzés

A november 12-én hatályba lépő rendeletek között szerepelnek az otthoni munkavégzésről szóló új szabályok. Ennek értelmében a munkáltatók a veszélyhelyzet idején figyelmen kívül hagyhatnak a munka törvénykönyvébe foglaltak közül. Az alkalmazottaknak teljes körű tájékoztatást kell kapniuk a biztonságos munkavégzés szabályairól, ami után eldönthetik, hogy az irodákban vagy otthon szeretnének dolgozni. A felek közötti megállapodás szerint változhat a munkavégzés helyszíne, a távmunka részleges is lehet. Az otthoni munkavégzés idejére a munkaadó hozzájárulási költséget adhat a beosztottaknak. Ennek mértékéről előzetesen kell egyeztetni, de maximum az adóév első napján érvényes minimálbér 10%-a lehet havonta. Természetesen ez a távmunkában töltött napok arányában változik. A kormány ezen intézkedésekkel is a gazdaságot szeretné működésben tartani. Emellett számos munkahelyet tudnak így megőrizni.