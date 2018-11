November tizedikétől megkezdődik a tél Fejérben!

A címet pontosítva: a jogszabályi előírások szerint téli üzemmódra vált a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Hiába az enyhe idő, november 10-étől a Közút szakemberei igyekeznek felkészülten fogadni a telet: a Fejér megyei mérnökségek már most 10 ezer tonna sóval gazdálkodhatnak, és az ilyenkor esedékes gépszemlék is zajlanak. A síkosságmentesítésben és hókotrásban nagy szerepet betöltő géppark 2012-ben újult meg, a 37 darab saját gép csaknem mindegyike vadonatúj. Emellett idén két új tehergépjármű érkezett Sárbogárdra, de a balatonvilágosi és martonvásári mérnökségek is két-két új járművel gyarapodtak. S bár az elmúlt időben a tél nem volt kemény – erről Szili Gergő osztályvezető számolt be –, a közútkezelő 90 síkos és 18 havas napot tart számon az előző időszakra vonatkozóan.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ez különösen fontos számadat Fejérben, hiszen a megyében sok, a hófúvás által veszélyesnek nyilvánított szakasz van. Ennek érdekében a szakemberek hóvédműt (például rácsot) 42 kilométer hosszan helyeznek ki, de a teljes lefedettség érdekében még mintegy 165 kilométer hóvédő erdősávra lenne szükség.

A munkatársakat is felkészítik a szakszerű segítségnyújtásra: 300 főből közel 150-en kifejezetten a téli üzemben dolgoznak – szükség esetén a többi dolgozó besegít nekik –, és az irányítók (mérnökök, diszpécserek) is iránymutatást kapnak a pontosabb tájékoztatás érdekében. Mindezen túl a közlekedők felkészültsége is sokat számít!