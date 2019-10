Ami a lovas kocsinál gyorsabb, az gyanús – Nobilis Márió a környezetvédelemről

Nobilis Márió római katolikus pap az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatán, a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében tartott előadást Isten hozott, ökológia! címmel.

1972 júniusában volt az ENSZ első környezetügyi konferenciája – mutatott rá az előadó –, ahova VI. Pál pápa is küldött egy témába vágó üzenetet. Az a VI. Pál, aki már egy évvel az előtt ezt írta egyik apostoli levelében: „Az emberek ma szinte egyik percről a másikra ébrednek tudatára: olyan meggondolatlanul zsákmányolták ki a természetet, hogy fennáll a természet lerombolásának és annak a veszélye, hogy a természettel való visszaélés vétke magára az emberre száll vissza.”

Miért is beszélt erről a pap?

– Magyarországon némelyeknek úgy tűnik, hogy az egyház most kezd ébredezni a környezetvédelmet illetően. Ez kizárólag azért van, mert itthon a 70-es, 80-as években nem volt divat a médiában pápai dokumentumokat megreklámozni – érvelt.

– 1990-ben II. János Pál pápa a január elsejei üzenetét ennek a témának szentelte. Erős felhívást tett közé, amelyben azt mondta az egyháznak: arccal a környezetvédelem felé! Működjünk együtt mindenkivel, aki jó szándékkal szeretné megoldani az emberiség eme gondját – folytatta Nobilis.

II. János Páltól is érdemes idézni: „Napjainkban mindannyiunk számára egyre világosabbá válik, hogy a világ békéjét nemcsak a fegyverkezési verseny, a helyi konfliktusok és a népek és emberek közötti igazságtalanságok fenyegetik, hanem a természetet megillető kellő tisztelet hiányából fakadóan a természeti erőforrások kifosztása és az élet minőségének fokozódó hanyatlása is. […] Szembesülve a természet széles körű pusztulásával, az emberek a világ minden táján kezdik megérteni, hogy a Föld javainak használata nem folytatható úgy, ahogyan azt a múltban tettük. A nagy nyilvánosság éppúgy érintett a kérdéskörben, mint a politikai vezetők. […] Ezenfelül egy új ökológiai tudatosság kezd kialakulni, amelyet ahelyett, hogy lenéznénk, inkább bátorítanunk kéne, hogy dolgozzon ki konkrét programokat és kezdeményezéseket.”

Nobilis Márió egy ablakos példával illusztrálta az emberi gondolkodást. Eszerint a valóságot mi, emberek, saját ablakunkon keresztül látjuk. Kinek szűkebb, kinek tágabb ez az ablaka, az alakja is eltérő lehet, mindenesetre senkinek sem teljes. Mondott egy moszkvai példát. Harminc éve felmerült, mivel Moszkvának télen nagy teher a hó, érdemes volna mesterséges módon szerét venni annak, hogy a hófelhők még Moszkva előtt „nyissanak”. Azzal az ötletgazdák nem sokat törődtek – nem volt benne az ablakukban –, mit szólnának mindehhez az orosz főváros környezetében hólapátolók. (Szerencsére drága lett volna az eljárás, nem fogtak hozzá.)

Az előadó az autógyártásra térve is ilyen gondolkodásbeli ablakokat feszegetett.

– Talán jó lenne visszafogni az autógyártás ütemét, igen ám, de akkor mi lesz azzal a sok emberrel, aki az autógyártásban dolgozik… Ez is egy ablak – mondta. – Van egy olyan ablak is, amelyen átnézve felmerül, jó-e ez a sok energia- és nyersanyag-felhasználás… Tényleg jó ez a Földnek? Biztos, hogy ebbe az irányba kell menni? Ráadásul még pörgetni is a dolgot, hogy minél sűrűbben cserélgessék az emberek az autóikat? Tényleg az-e az ember rendeltetése, hogy eszeveszett sebességgel rohangásszon ide-oda a világban? Ez tényleg az emberi minőségnek megfelelő cél-e, vagy esetleg lehetne más értelmes célt találni, és esetleg erről – horribile dictu – le is lehetne mondani? – folytatta a kérdések özönét.

Nobilis Márió nézete szerint nemcsak a globális felmelegedés jelensége veszélyes, a légszennyezettség, a talajok állapota, a vízhez jutás aggasztó távlatai, a biológiai sokféleség csökkenése, a savas esők, az ózonlyuk problémája egyaránt jelentékeny problémakör. Beszélt a pálmaolajjal készülő édes kekszekről is. Példaként említette ezt a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” mottót megvilágítandó. Egyszerű, hiába szeretjük nagyon az efféle nyalánkságot, ne vegyük meg! Ha ugyanis megvesszük, akkor a gyártói elégedetten dörzsölik majd a tenyerüket, lám, milyen jól fogy ez a keksz, használjuk csak az olcsó pálmaolajat… Persze ennek termelése nem nálunk, hanem például Indonéziában rombol… Van-e olyan tág ablakunk, amelyen ellátunk odáig?