Nincs pánik a Fejér megyei vállalatoknál

Készenléti alapot hozott létre a város, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezést támogassák. Eddig két nagy cég csatlakozott a kezdeményezéshez. Eközben a megyei vállalatok is elkezdték megszervezni a szükséges változtatásokat, sőt olyanok is vannak, ahol már életbe is lépett a veszélyhelyzetre vonatkozó forgatókönyv.

Még a múlt héten hívta egyeztetésre a székesfehérvári nagyfoglalkoztatókat Cser-Palkovics András polgármester, hogy a koronavírus-járvány terjedése elleni védekezésről egyeztessen a cégekkel. A Denso ekkor kezdeményezte egy készenléti alap létrehozását a városban, amelyet a rendkívüli helyzet előálltakor a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, az egészségügyi alapellátás, illetve a védekezésben részt vevők használhatnak fel a koronavírus-járvány megfékezésében végzett tevékenységükhöz. Szincsák Attila, a Denso Gyártó Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója az erről tartott hétfői sajtótájékoztatón elmondta, a cég 10 millió forintot adott be az új alapba, a kezdeményezéshez pedig ugyanekkora összeggel csatlakozott a Videoton Holding Zrt. is. A pénz mellett természetesen más segítség is jól jön a jelen helyzetben. Így gondolta ezt a szabadegyházi Hung­rana Kft., amely kézfertőtlenítő szer előállításához biztosítja adományként az egyik fontos alapanyagot. Az adományszámla száma, amelyet az önkormányzat nyitott, s amelyre várják a cégek, vállalatok, de akár magánszemélyek felajánlását is: 12023008-00153647-06700001. A közlemény rovatban minden esetben kérik feltüntetni: koronavírus elleni védekezés.

A nagyvállalatok és a kisebb cégek többsége már életbe léptette a veszélyhelyzeti forgatókönyvét. A lapunknak nyilatkozó egyik nagyvállalat arról számolt be, hogy náluk a dolgozók egy részének, akik otthonról is elvégezhetik a munkájukat, hétfőn már nem kellett bemenniük. Az áruátvételen, illetve a szállítmányozásnál beadóablakokat hoztak létre, hogy a kamionsofőrök és a vállalat dolgozói ne érintkezzenek fizikailag, a portákat felszerelték szájmaszkokkal és kézfertőtlenítővel. Ettől kezdve pedig minden szombaton a vállalat teljes területét és helyiségeit is fertőtlenítik majd. A termelés egyelőre a normális ütemben halad, nincs olyan csarnok, ahol meghaladná a 100 főt az egyszerre dolgozók száma. Ugyanakkor a termelést illetően is megvan a forgatókönyv arra az esetre, ha nagyobb számú megbetegedések fordulnak elő, vagy a kormány leállítja a nagyüzemekben a termelést. Bizonyos rendszereket viszont ebben az esetben sem lehet teljesen leállítani, vagyis minimális ügyeleti létszámnak akkor is lennie kell a gyárban.

Folyamatosan egyeztetnek egy járványügyi szakemberrel arról, milyen további lépéseket kell tenni a biztonságos működésért, miközben több csatornán is folyamatosan tájékoztatják a dolgozókat az aktuális helyzetről. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége is fontosnak tartja, hogy tagságát folyamatosan tájékoztassa, illetve egyúttal felmérje a koronavírussal kapcsolatos, vállalkozásokat érintő gazdasági hatásokat is. A VOSZ az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és más vállalkozói szervezetekkel közösen kérdőívet dolgozott ki, hogy megismerje a hazai cégek koro­navírus-járvány okozta prob­lémáit, és segítsen azok leküzdésében. A válaszokból kiderül, nincs pánik a hazai vállalkozói szektorban, de úgy tűnik, egy­előre kevesen készültek fel egy esetleges válsághelyzetre, ami fokozottabb odafigyelést igényel.