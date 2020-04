Nincs előírás, de a legtöbb helyen legfeljebb tízen vehetnek részt a temetésen

Az élet nem áll meg járvány idején sem. És bizony a halál sem. Mennyiben változtatta meg a Covid–19 a temetések és a gyászszertartások menetét, mire kell számítani, ha a veszélyhelyzet idején kell búcsút venni egy szerettünktől?

– Nagyjából két hete vezettünk be egy, az eddigiektől eltérő ravatalozási és szertartásrendet. Ennek értelmében a hozzánk tartozó fehérvári temetőkben legfeljebb öt hozzátartozó tartózkodhat a nagy, nyitott ravatalozóban, a kisebbekben pedig egy. A búcsúztatáson maximum tíz hozzátartozó vehet részt – tájékoztatta lapunkat Vadász-Király Edit, a Kegyeleti Központ vezetője.

Jelenleg nincs rendelet, amely tiltaná valamelyik temetési módozatot

Erre vonatkozóan egyébként nincs központi előírás – a Városgondnokság a saját ravatalozóterei nagyságát figyelembe véve állapította meg a szerintük biztonságos létszámot –, de a maximális 10 főt ajánlja az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület is. Természetesen a búcsúzóktól a szertartáson is kérik az olyan szabályok betartását, mint az egymástól való 2 méteres távolság – ha nem egy háztartásban élnek – és a fizikai kontaktussal járó részvétnyilvánítás mellőzése. Az pedig magától értetődik, hogy betegen – és itt nem a koronavírus-fertőzöttségre utalnak – semmiképpen ne vegyenek részt temetésen! Joggal vetődik fel a kérdés, van-e előírás a temetési módozattal kapcsolatosan, vagy most is választhatunk a koporsós temetéstől kezdve a vízbemosásig az összes közül? Nos, jelen pillanatban nincs olyan rendelet, amely tiltaná valamelyik módozatot, ám több szempontból is a legkézenfekvőbb megoldás az urnás temetés.

– Az urnák tárolhatók, így a rendkívüli időszak után lehetőség van a hagyományos, megszokott szertartás megtartására, amelyen a hozzátartozók, ismerősök és mindazok, akik szeretnének méltó módon elbúcsúzni az elhunyttól, korlátozások nélkül tehetik. A hamvakat a temetésig akár otthoni környezetben is tarthatják, de Fehérváron például – jelen helyzetben a temetkezési törvényben meghatározott 90 napon túl is – az urnát a temetésig díjmentesen tárolja a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. – mondta el a Kegyeleti Központ vezetője.

Az eddigi tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a legtöbb esetben, mielőtt az ügyintéző felajánlaná az elhalasztott, urnás temetés lehetőségét, a hozzátartozók többsége magától rákérdez erre. Koporsós temetésre az elmúlt időszakban talán csak vidéken került sor, ahol ma is inkább ez a fajta temetkezési módozat a jellemzőbb. Vadász-Király Edittől természetesen azt is megkérdeztük, vannak-e speciális előírások a koronavírusban elhunytak temetésére vonatkozóan. A válaszból kiderült, előírások vannak, ám eddig a Városgondnoksághoz tartozó temetőkben nem került sor ilyen temetésre. Természetesen a temetkezési törvény alapból is felkészült a járványhelyzetekre – az évszázadok folyamán több nagy járványidőszak is lezajlott –, passzusai tartalmaznak különböző betegségekben elhunytak temetésére vonatkozó speciális intézkedéseket. Ilyenek a pestis, a kolera, a sárgaláz, a lepra, a tífusz és a takonykór.

Végezetül azt is hasznos tudni, hogy azoknál az ügyintézéseknél, ahol nem szükséges a személyes jelenlét, kizárólag telefonon vagy elektronikus levelezés útján ajánlott eljárni, hogy csökkentsék a személyes kontaktusok számát. Elfogadják többek között az aláírt és szkennelt formában megküldött meghatalmazásokat és egyéb, temetéshez szükséges dokumentumokat is ilyen formában, illetve természetesen lehetőség van átutalással is kiegyenlíteni a megrendelt szolgáltatást.