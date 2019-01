Eltűnnek a névtelen utcák a közterületek és házszámok kusza szövevényéből

Egy 2014-es kormányrendelet értelmében rendet kell tenniük az önkormányzatoknak saját településeiken. Az ezzel kapcsolatos döntés nem sok időt adott a hivataloknak, így 2015 végére meg kellett volna történnie a közterületnevek és házszámok felülvizsgálatának. Hogy mégsem így történt, annak okai éppen ott keresendők, ami miatt a felülvizsgálat megindult. Van mit rendbe tenni, mindenhol.

Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő nyilvántartással, ezért a kormány létrehozta a központi címregisztert. A KCR életre hívásának célja, hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek és pontosak legyenek. Ha az új rend kialakul, akkor nem történhet majd meg, hogy különböző nyilvántartásokban eltérő címadatok szerepelnek egy ingatlanról.

A települések hivatalaiban, hol kisebb, hol nagyobb erőket köt le ez a pluszfeladat, melynek során felülvizsgálják és tematikusan, utcáról utcára haladva minden ingatlant külön-külön ellenőriznek. Előkerültek a térképek és a színes filcek, hogy első körben a helyrajzi számok és a birtokviszonyok rendeződjenek.

Az elérni kívánt cél szellemében nem lehet ezentúl olyan utca, aminek egy neve, de két helyrajzi száma van, vagy fordítva. Emellett nem lehet két különböző helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlannak ugyanaz a házszáma. Az önkormányzatok dolgozói igyekeznek úgy elvégezni a felülvizsgálatot, hogy a lakosságot minél kevesebb változás érintse. Községek vagy városok, egyre megy, mert mindenképpen lesz olyan magánszemély vagy olyan bejelentett cég, aki kárvallottja lesz a rendteremtésnek, és emiatt tennivalója is akad – nem is kevés – a címváltozást rögzítő határozat jogerőre emelkedését követően.

Azonban nemcsak a magánszemélyeket érinthetik ezek a változások, hanem az egyéni vállalkozókat, civil szervezeteket és gazdasági társaságokat is. Ha a vállalkozás székhelyének, illetve telephelyének címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak bejelenteni. A törvény a változás bejelentésére 180 napot ad. Mindez inkább csak az utánajárás miatt lehet nehézkes, mintsem anyagi szempontból, ugyanis egy 2006. évi törvény szerint ezt illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül meg lehet tenni.

A civil szervezeteknek is sok kellemetlensége adódhat abból, ha változik a közterület neve, illetve a házszám. Az önkormányzatok csak a feladatot kapták, pluszembereket nem. Hivatali dolgozók végzik ezt a munkát és a 345/2014. számú kormányrendelet értelmében járnak el, azonban ez a lakosságot nem mindig nyugtatja meg. Szúrópróbaszerűen, a teljesség igénye nélkül megkérdeztük néhány megyei település vezetőjét, hogyan áll a rendteremtés, illetve milyen lépéseket tettek meg a szabályzás által kijelölt úton.

Északon

Móron szisztematikusan, utcáról utcára halad a felülvizsgálat, és amikor egy elkészül, akkor az ott lakók megkapják a címváltozást rögzítő határozatot, ha változott valami, ha nem. Volt olyan eset, ahol az utca minden lakója megkapta ezt a dokumentumot, és tiltakozott az utolsó ház tulajdonosa, hogy ő miért nem. Így derült ki, hogy hivatalosan az ő háza a sajátnak hitt utcára merőleges közterület utolsó lakóépülete.

Csákváron lassan halad a munka, pedig nem kellett nagy módosításokat eszközölni az utcák elnevezésével kapcsolatban, annál több tennivaló akad azonban a házszámokkal, jelenleg nagyjából ötvenszázalékos a „készültség”.

Gyakori gondot okozhat a változás azoknál az ingatlanoknál is, amelyekre a tulajdonosok hitelt vettek fel, bár az ingatlan azonosítója ezekben a szerződésekben nem a házszám, hanem a helyrajzi szám. Ha a bank kéri a közjegyző általi módosítást, akkor az több tízezer forintba is kerülhet. Problémát jelenthet az is, ha több tulajdonos van, és esetleg valaki már elhunyt, mert akkor hagyatéki tárgyalásra is szükség lehet.

Iszkaszentgyörgyön is van mit pontosítani. A településhez tartozó Kisiszka-hegyen jellemzően zártkertek találhatók, és már vagy 15-20 éve elkezdték elnevezni az utcákat és kiosztani a házszámokat, de ez a tevékenység nem volt teljes körű. Az önkormányzat újra elkeresztelte az utcákat, beleértve a legutolsó dűlőt is. Újraszámozták az ingatlanokat, és a képviselő-testület döntése nyomán le is gyártatták az új utcanév- és házszámtáblákat. Ha esetleg zavar van a számokban, és egy ingatlan miatt „borul a rendszerben” az egész utca, akkor ahol lehet, ott megpróbálják a szomszédos háztól betűjellel megkülönböztetni az érintett ingatlant.

Csókakőn is folyamatosan halad a munka, ám mindez komoly feladatot jelent, mert vannak olyan utcák is, amik két- vagy háromfelé ágaznak el, és azonos névvel rendelkeznek. A rendelet szerint ráadásul minden olyan közterületet el kell nevezni, ami épülethez vezet, beleértve minden pincét, garázst, mezőgazdasági épületet. A vár alatti községben Csákberény és Mór felé is pincesorok tucatjai futnak a legkülönbözőbb irányokba, amiket most el kell nevezni, és kiterjedt az úgynevezett üdülőrész is, ahol (egyelőre) még több a névtelen dűlő.

Délen

Baracson kint vannak az utcanévtáblák, viszont a házszámot több tulajdonosnak pótolnia kell. Fülén elmondható, hogy összességében rend van az utcanevek és a házszámok tárgykörében.

Mezőszilason nincs már probléma, a képviselő-testületnek a törvényi határidőn belül sikerült elvégeznie az utcanév-módosításokat, de igaz ez Nagylókon is.

Kőszárhegyen szembesültek olyan esetekkel a már lezárult vizsgálat közben, hogy a tulajdoni lapokon a tulajdonos lakcímváltozása nem került átvezetésre. Adásvétel esetén ez elvileg rendeződik, de ha valakinek van egy telke vagy kiskertje, akkor a tulajdoni lapon szereplő címéből sok esetben nem lehet kiindulni, mert akár többször is változhatott, és ezt nem igazán vezettetik át a tulajdonosok.

Szabadbattyánban az önkormányzat az idén tervezi a vizsgálat végeztével az új utcanévtáblák elkészíttetését és kihelyezését. Ezzel két legyet is ütöttek egy csapásra, mert két előírásnak is megfeleltek. Az egyik a KCR-rendelet, a másik pedig az, hogy minden tulajdonos megfelelő módon fel fogja majd tüntetni a ház falán a pontos címet. Ez a tulajdonos kötelessége, de érdeke is, hiszen baj esetén akár a mentők, tűzoltók tájékozódását is segíti.

Sárbogárd utcanévjegyzéke A-tól Z-ig tartalmazza a gyűjtőutakat és a lakóutakat, külön a gyalogutakat és a külső településrészek – Kislók, Pusztaegres, Rétszilas és Sárhatvan – utcáit. Az egyéb közterületek közé tartozik immár az Ifjúsági park mint közpark, valamint kilenc közkert.

Megyeszékhelyen

Székesfehérváron a legnehezebb a helyzet, hiszen hatalmas város, melyben közel 60 ezer ingatlan van. A nyilvántartott és felülvizsgálat alá vett lakcímek száma 42 ezer. A kisebb városoktól, illetve községektől eltekintve itt egy stáb dolgozik a rendteremtésen. A Polgármesteri Hivatal KCR Irodájában a munka folyamatban van, blokkokban haladnak, ezért jelenleg is egyszerre 400 cím van vizsgálat alatt. Sokak helyzete már bizonyossá vált, hiszen 2500 cím már közhitelesített. Ekkora településen, a nagy számok törvénye alapján biztosan sok magánszemély, cég és akár civil szervezet fog új helyre költözni, úgy, hogy közben fizikailag el sem mozdul.