Néptáncos mulatozás farsang idején Előszálláson

Kis-Magyarországtól egészen az erdélyi területekig számos tájegység táncát bemutatták a jellemzően Dél-Fejérből érkezett táncosok szombat délután.

Néptáncgálára invitálták a környéken s távolabb élőket a szervezők Előszálláson. Czuppon Péter 25 éve oktatja már a néptáncot helyben, valamint a környező településeken, így érthető, hogy nemcsak Előszállásról, de Baracsról, Daruszentmiklósról, Dunaföldvárról, Mezőfalváról, Nagyvenyimről, illetve a testvértelepülés Hajdújárásból is érkeztek fellépők a hagyományos gálára.

– Minden évben műsort adunk a közönségünknek, hogy megmutassuk, mit tudunk. Az előző esztendőkben általában karácsony előtt tartottuk meg a gálát, azonban hagyományőrző emberek lévén úgy gondoltuk, idén inkább a farsangi időszakban, a nagy mulatozások idején tartjuk meg rendezvényünket, az adventi időszakot pedig meghagyjuk a csendes várakozás időszakának – indokolta az időpontváltozást a tánctanár. Számításai szerint a gála mintegy 150 főt mozgatott meg, a fellépők között van, aki művészeti iskola berkeiben, más amatőr néptánc­csoport tagjaként pörgeti a szoknyát vagy dobbantja a csizmát a mindennapokban. Mezőfalva és Nagyvenyim például egy-egy felnőtt csoportot is „delegált”. A táncok között Rábaközi, Mezőföldi és Kalotaszegi néptáncok, valamint Maros menti és daruszentmiklósi cigánytánc is szerepelt.

Azt, hogy mióta rendezik meg gálájukat, a szervezők nem számolják, de az biztos, hogy többéves hagyományról van szó. A „hivatalos” részt követően pedig egy táncházba invitálták a jelenlévőket és az újonnan érkezőket, hogy ők is megtanulhassák az egyes táncok alaplépéseit. Ezáltal a rutinos táncolók azt is megmutathatták, hogy „szabadon”, önállóan hogyan lépnek jobbra-balra egy-egy ritmusra. Az előszállási művelődési házban helyet kapott buli batyus jellegű volt, amelyben a szülők, támogatók is sokat segítettek – tudtuk meg.