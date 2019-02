Népszerű szakokat mutattak be szombaton a Kodolányin

Több népszerű szakot mutatott be szombati nyílt napján a Kodolányi János Egyetem. A nappali hallgatók számának növelése fontos cél, nem csak a Kodolányin, hanem minden székesfehérvári felsőoktatási intézményben.

Néhány nappal a felsőoktatási jelentkezési lapok beadása előtt ismét nyílt napot tartott Székesfehérváron, valamint budapesti intézményében a Kodolányi János Egyetem. A szombat délelőtti esemény azért volt fontos, hogy a felsőoktatási intézmények versenyében a Kodolányi megmutathassa azt a minőségi munkát, melyet az egyetemen végeznek – fogalmazott a Fejér Megyei Hírlapnak Mits Péter, az iskola adjunktusa. Ezúttal az előadóművészet, a közösségszervezés, az emberi erőforrások, a gazdálkodás és menedzsment, valamint a turizmus-vendéglátás szakról kaphattak bővebb információt az érdeklődők.

– A három fehérvári egyetem – a Corvinus, az Óbudai és a Kodolányi – vált vállvetve vagyunk jelen a fehérvári felsőoktatásban most már minden téren, ami az elmúlt egy-másfél évben változott ilyen irányba. Ez főképp a hallgatók, hallgatói önkormányzatok szoros együttműködését jelenti. Egyenlőre ugyanis mindegyik egyetemen kevés a nappalis hallgató ahhoz, hogy megvalósuljon az a városi álom, amely ezer-kétezer hallgatót képzel el itt Fehérváron. Ehhez feltétlenül szükség van a fehérvári egyetemek összefogására. Ehhez teszünk mi is hozzá, azt gondolom, nem is keveset – fogalmazott az adjunktus.