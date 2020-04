Népszerű az online párkeresés

A járvány ideje alatt a kényszerű otthon maradás magával hozza az internetes ismerkedés fellendülését is. Az online párkeresés azonban az előnyei ellenére számos veszélyt rejthet magában.

Az emberek alapvető igénye a társas interakció. Egy kapcsolat, amely élményeket ad, és amelyben biztonságban érezhetik magukat. Ez egy olyan ingerekkel teli közeget eredményez, melyben az önbizalom és az önértékelés is erősödik. Ezeket mindenki másképp próbálja megtalálni: valaki a hagyományos ismerkedés híve, míg mások az interneten próbálnak szerencsét. A mai felgyorsult világban sokan úgy vélik, már nincs idő a hagyományos ismerkedésre. Mint már korábban megírtuk, a járvány időszakára több társkereső oldal ingyenes szolgáltatásokkal várja a látogatókat, ezzel segítve a négy fal között ragadt párkeresőket. Az internetes ismerkedés során mindenki a saját komfortzónáján belül maradva, akár az otthona kényelméből alakíthat ki kapcsolatokat, leküzdve a földrajzi és akár az időbeni távolságokat is. A kényelmesnek gondolt helyzet azonban számos veszélyt is magában hordozhat. Urbanics Júlia pszichológus úgy véli, manapság az online kapcsolatteremtés egyre nagyobb teret nyer. Praxisában tapasztalta, hogy vannak olyan fiatalok, akik úgy beszélnek baráti, de akár szerelmi kapcsolatokról is, hogy azok tulajdonképpen csak az online világban léteznek, a valóságban a felek sosem találkoztak egymással.

Fontos a másik fél erősségeinek és gyengeségeinek megismerése

– Az internet nagyon sok mindent elrejthet előlünk, a monitor vagy a mobiltelefon mögött könnyen el lehet bújni. Egy fiatal hölgy jut erről eszembe, aki olyannyira valósnak élte meg ezt az online kapcsolatot, hogy több százezer forintot is képes volt átutalni egy olyan férfinak, akivel még soha nem találkozott. A hölgy úgy tudta, hogy a férfi bajban van, segíteni akart neki. Persze ezek után az úriember nyom nélkül eltűnt – kezdte a szakember, aki hozzátette, egy ilyen példán keresztül is megfigyelhető, hogy az online kapcsolatok nem biztos, hogy egészen a realitást tükrözik. A netes ismerkedés mellett is fontos a személyes kapcsolatok kialakítása és fenntartása, a másik világának, reakcióinak megismerése, hiszen csak így lehet a realitások talaján értékelni a másik embert. Az internet világa ilyen szempontból nagy szabadságot ad, nagyon könnyen alakítható az énkép, amit a pszichológia jóbenyomás-keltésnek nevez, mindannyiunk él vele, de ez a közeg felerősítheti.

– Az online társkeresés során nagyon kevés információt kapunk a másik emberről, és azok alapján döntjük el, hogy valaki szimpatikus-e vagy sem. Ha valaki egy kép alapján szép és csinos, arra rögtön ráfogjuk, hogy biztos nagyon kedves, törődő, figyelmes stb. Hajlamosak vagyunk olyan tulajdonságokkal felruházni az adott személyt, amelyek talán nem is igazak rá, ezáltal egy olyan képet alakítunk ki magunkban a másik emberről, ami lehet, hogy egyáltalán nem fedi a valóságot – tette hozzá Urbanics Júlia.

A szakember elmondta, sokan idealizálják és olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a másik embert – akit gyakorlatilag alig ismernek –, melyek számukra elvártak a partner részéről. A pszichológus azt javasolja a randioldalak felhasználóinak, hogy legyenek türelmesek, kezdjék el megismerni a másik személy erősségeit és gyengeségeit egyaránt. Urbanics Júlia szerint az életkor mellett főként a személyiségtípusok határozzák meg azt, hogy mennyire lehet valaki veszélyben az internetes párkeresés során.

– Azok a személyiségek, akikben nagyobb a megfelelési kényszer a külső elvárásokkal szemben, ők könnyebben belecsúszhatnak egy-egy félresikerült párkeresésbe. Azt gondolom, hogy aki valóban figyel és időt szán a leendő partner megismerésére, az könnyen kiderítheti, hogy a másik félnek milyen szándékai vannak, ezáltal könnyebben elkerülhetők a csalódások. Sajnos a görcsös próbálkozás sokszor rosszul végződik. A gyakori kudarcélmény könnyen önbizalomhiányhoz és önértékelési zavarhoz vezethet, ami az élet számos területére hatással lehet – zárta a beszélgetést a pszichológus szakember. A negatív hozadékok mellett nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy számos sikertörténet kezdődött egy csetablak megnyitásával. Az elővigyázatosság és a türelem az online párkeresés során is nagy erénynek bizonyulhat.