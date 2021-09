Mi lesz a tétje a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazásnak?

Várhatóan 2022 január-február környékén tarthatják meg a kormány által kezdeményezett, gyermekvédelmi kérdésekről szóló népszavazást. Ez immár a nyolcadik referendum lesz hazánkban. A megye országgyűlési képviselőinek véleményét kértük a népszavazás tétjéről, jelentőségéről.

Sokan szándékosan félreértelmezik

– Négy kiskorú gyermek édesapjaként számomra egy pillanatig sem volt kérdés a törvény megszavazása, és ugyanígy fogok tenni a népszavazás alkalmával is. Számomra magától értetődő, hogy egy gyermeket védeni kell a nem neki való tartalmaktól és szexuális befolyásolástól. Egy gyermek szexuális nevelése kizárólag a szülei dolga és joga, ebben a nevelésben semmi keresnivalója életidegen és a magyar társadalom többségétől teljesen idegen szexuális propagandának,– fogalmazott Varga Gábor, az 5-ös számú választókerület fideszes országgyűlési képviselője.

– Minden ellentétes híreszteléssel szemben, a törvény semmilyen tekintetben nem vonatkozik a 18 év felettiekre, mindenki úgy él, ahogy akar. Véleményem szerint evidencia a törvénnyel elérni kívánt cél, azonban aki nyomon követi a tengerentúlon és Nyugat-Európában tapasztalt sajnálatos, néha egyenesen megdöbbentő kulturális és társadalmi-politikai tendenciákat, annak egyértelmű, hogy szükség volt a törvény erejével tovább erősíteni ezt a területet – fejtette ki Varga Gábor, aki azt is hangsúlyozta: – A gyermekvédelem egy olyan alapvető kérdés, amelyben egyszerűen felül kell(ene) emelkedni a pártpolitikán, mondhatni a nemzeti minimum részét kell(ene), hogy képezze. Egy törvényhozói szándékot megerősítő népszavazási eredmény komoly támogatást jelent a kormánynak a törvénnyel kapcsolatos nemzetközi vitákban: biztos vagyok benne, hogy a magyarok egyértelmű üzenetet fognak küldeni a törvény bírálóinak. Nagyon bízom benne, hogy sok, egyébként ellenzéki beállítottságú honfitársunk is a fentiek szellemében a gyermekvédelem megerősítése mellett fog lándzsát törni a jövő évi népszavazáson. Kétséges vagy semmilyen választói legitimációval nem rendelkező szervezetek most a gyermekeink nevelésébe akarnak beleszólni. Ameddig Magyarországon jobboldali kormány van, ezt bármilyen áron meg fogjuk akadályozni – összegzett Varga Gábor.

Kellett egy nevetségesen gyenge ítélet

– A törvényt megszavaztam, hiszen a Jobbik évek óta követeli a pedofília keményebb büntetését. Többször nyújtottunk be ebben a témában törvényjavaslatot, de a kormány­pártok eddig mindig leszavazták azokat. Úgy fest, hogy kellett egy nevetségesen gyenge ítélet Kaleta Gábor ellen ahhoz, hogy a Fideszben rájöjjenek, tarthatatlan volt a helyzet – mondta lapunk kérdésére Kálló Gergely, a 4-es választókerület jobbikos országgyűlési képviselője.

Kálló példátlannak tartja, hogy olyan ügyben írnak ki népszavazást, amelyet az Országgyűlés ilyen nagy arányban fogadott el. Szerinte a választópolgárok eldöntik, hogy fontosnak érzik-e azt a szavazást, amelynek a kérdéseit ma szigorú, a Parlament által nagy többséggel elfogadott törvények garantálják most is. Mert szerinte itt ez a helyzet.

– A lakosság megerősítheti a Parlament által már megszavazott törvényt, vagy fordítva. Sajnos a népszavazásokra olyan magas érvényességi küszöböt szabott meg a Fidesz, hogy kétséges az eredményesség, ezáltal piti politikai csatározásokká tesznek egy fontos társadalmi kérdést. Egy érvénytelen referendummal sok milliárd forintnyi közpénzt égetünk el feleslegesen. Ha így lesz, az egyértelműen a kormány bukása lesz a témában, amiért nekik kell majd vállalniuk a felelősséget a választók előtt – zárta gondolatait Kálló Gergely.

Hagyományunknak, hitünknek megfelelően

– A gyermekvédelmi törvény megalkotásának gyermekeink megvédése a célja, a törvény biztosítja, hogy a szülők külső befolyásoktól mentesen, a saját meggyőződésüknek, hagyományaiknak és hitüknek megfelelően nevelhessék fel a gyermekeiket. Egy gyermek szexuális nevelése kizárólag a szülő dolga, joga és felelőssége. A törvény nem vonatkozik a 18 éven felüliekre, efölött az életkor fölött mindenki úgy éli az életét, ahogy szeretné – mondta lapunk érdeklődésére Vargha Tamás, az 1-es választókerület fideszes országgyűlési képviselője.

Hozzátette, a népszavazás során a magyar emberek szavazatukkal elmondhatják véleményüket, kifejezhetik álláspontjukat ebben a gyermekeink jövője szempontjából fontos kérdésben. Egy népszavazással megerősített törvény elsöprő erejű legitimációval rendelkezik, a sikeres népszavazással a magyar emberek egyértelműen kiállhatnak a gyermekeik megvédése mellett.

A szülők joga a szexuális nevelés

– A gyermekvédelmi törvénycsomagot június 15-én fogadta el az Országgyűlés. A törvénycsomag több oldalról is gátat szab a pedofil bűncselekményeknek, emellett az óvodai, iskolai szexuális felvilágosítás szabályozásán is változtatott, mert Brüsszel és a hazai balliberális szervezetek azt szeretnénk, hogy Magyarország is engedje be az LMBTQ-propagandistákat az óvodákba és iskolákba – emlékeztetett az előzményekre Törő Gábor, a 2-es választókerület fideszes országgyűlési képviselője.

A törvény előírja, hogy az iskolai felvilágosítás nem irányulhat a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a népszerűsítésére. Óvoda, iskola közelében nem lehet árusítani, sem az üzlet kirakatába tenni, és a többi terméktől elkülönítve, zárt csomagolásban lehet árulni minden olyan gyermekeknek szóló terméket, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a homoszexualitást népszerűsíti. A gyermekek védelmében született újabb jogszabály 30 nap múlva lép életbe, betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi majd.

A szigorításoknak része az is, hogy tilos olyan reklámot valamint pornográf tartalmat 18 éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.

Amint Törő Gábor felhívta rá a figyelmet, a törvénycsomag elfogadása óta intenzív támadást indítottak Magyarország ellen a nemzetközi, brüsszeli és a hazai balliberális szervezetek. Mint mondta, a kormány álláspontja változatlan, kizárólag a magyar szülők joga a gyermekeik szexuális nevelése, ezért a most zajló nemzeti konzultációban már kikérte és népszavazáson ki fogja kérni a magyar emberek véleményét a kérdésben.

Csak az erős népakarat védheti meg hazánkat

– Brüsszel megint olyan ügyben indított teljes pályás támadást Magyarország ellen, mely kérdésben – minden felmérés szerint – szembemegy a magyar társadalom túlnyomó többségével. Brüsszel tehát ismét szembefordult a magyarokkal. Nincs új a nap alatt. Így volt ez az illegális migrációt megállító intézkedésekkel, a mechanikai, az élőerős és a jogi határzár esetében is – kezdte lapunk megkeresésére Tessely Zoltán, a 3-as választókerület fideszes országgyűlési képviselője.

Most azt sérelmezik, hogy az új magyar szabályozás szerint nem lehet az LMBTQ-aktivistáknak bejárniuk óvodáinkba és iskoláinkba torz szexuális beállítottságukat népszerűsíteni: – Gyermekeink jövője a tét, és ismét csak az erős népakarat védheti meg Magyarországot. 5 éve is sikerült megakadályoznunk, hogy ránk erőltesse Brüsszel a bevándorlást. Együtt újra sikerülhet – fogalmazott Tessely.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az államnak alkotmányos kötelezettsége a gyermekvédelem feladatainak ellátása, ugyanakkor az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja, hogy a szülők joga, hogy a gyermekek számára meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak: – A szexuális orientációt érintő nevelés tehát kizárólag a szülők és az arra jogosult szakemberek feladata. Megpróbáltak ismételten megzsarolni bennünket, ezt szolgálja az újabb kötelezettségi eljárás megindítása és az uniós helyreállítási alapról szóló kérdés újra nyitása is. Az év végén, legkésőbb jövő januárban-februárban megtartható népszavazásnak ez a tétje, ezekben a kérdésekben nem engedhetünk.