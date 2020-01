Népi értékeink őrzői – Idén is jut sok kulturális programra Mezőszilasan

Néptánc, népzene és népi mesterségek – ezen a három területen erősítenek az idei évben Mezőszilason.

Mindehhez pályázati támogatást is nyert a Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület – tette közzé a hírt Horváthné Gogán Jolán elnök. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 800 ezer forint vissza nem térítendő támogatást adott a „Szövés és minden, amit mára elfeledtek – Mi folytatjuk a népi mesterségek tanítását” című projektre, 450 ezer forintot „A népi kultúránkat a jövő nemzedékének is ismernie kell”, valamint 1,2 millió forintot a „Népi hagyományok folytatása, népzeneoktatással” című programokra.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti – tudtuk meg az egyesület vezetőjétől –, hogy az idei évben is marad a mezőszilasi felnőtt és ifjúsági néptáncoktatás; a 450 ezer forintos támogatás pedig a ruhavásárlást is lehetővé teszi. Emellett a már szintén bevált, általános iskolás gyermekeknek szóló hegedű- és citeraoktatás is folytatódhat; az összegből hangszereket vásárolnak majd. Végezetül: a népi mesterségeket megőrzendő idén is megtartják Varga Anna vezetésével a szövőkört, mellette Borza Vilma keresztszemes hímzést, Pécsiné Magyar Katalin gyöngyhorgolást, Zrínyi Márta pedig gobelint fog oktatni. A 800 ezer forintos támogatásból egy szövőszék kerülhet a népi műhelybe – a többi eszközhöz hasonlóan legkésőbb június végéig.

A három pályázat egy ötnapos táborra is lehetőséget biztosít: itt a kirándulás mellett a néptánc, a népzene és a népművészet ugyancsak megjelenik majd.