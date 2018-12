Nemzetiségek napját tartották a Vasváriban

Most először tartottak nemzetiségi napot a Vasvári Pál Gimnáziumban. Pedagógusok és diákok is részt vettek a „kajaszünetben” ezen a rendezvényen, melyen több nemzetet is bemutattak.

Az érintett országok zászlóival díszítették az aulát és a lépcsőházat. A kísérleti nemzetiségi napon négy pedagógus tánccal is készült, melybe bevontak pár diákot, így tehát hagyományos német dallamok követték a nagyszünetet jelző csengő hangját, közvetlenül azután, hogy az osztályok nagy zsongással gyorsan termet cseréltek. A gyerekfolyam elapadása után kezdődött is a rövid műsor. Többek között székely, lengyel, szlovák, német, hongkongi, japán nemzeti zászló került a falakra, amiket az iskola vezetése a városházától kapott kölcsön. Nemcsak a nemzetiségek jelentek meg, hiszen vannak itt külföldről érkező, itt tanuló diákok is, mondta el Horváth József igazgató. – Az egyik japán, a másik pedig hongkongi, a legnagyobb kihívást éppen a hongkongi zászló beszerzése jelentette – mesélte az intézményvezető –, mert bár a sziget kínai fennhatóság alatt áll, a diák kérésére nem a kínai zászlót tettük ki, hanem jobb híján nyomtattunk egy A4-es hongkongi lobogót. Megkötés nem volt, bárki öltözhetett bárminek és bárkinek, nem kellett összefüggésben lennie a viseletnek a származással. Az iskola vezetője bízik a próbarendezvény sikerében. Mint megtudtuk, ha minden jól sikerül, talán tovább lehet majd fejleszteni a köztünk élő nemzetiségeket bemutató játékot. A tanári kar tervei szerint a következő tanévben a nemzetiségek tradicionális ételeit fogják bemutatni a diákoknak, ezzel is gazdagítva a fi atalok tudását egymásról, az országról és a világról.