Német autóipari üzleti találkozót tartottak a napokban a Gazdaság Házában

A találkozó célja a helyi vállalkozások európai szintű kapcsolatépítésének előmozdítása volt.

– Igyekszünk úgy végezni tevékenységünket, hogy a vállalkozók itt otthon legyenek, ide hazatérjenek – köszöntötte a találkozón részt vevő német és magyar vállalatok képviselőit Kész Ákos Tamás, az Enterprise Europe Network képviseletében. Tekintve, hogy a rendezvényen megjelent, a gépipar és a járműipar területén tevékeny észak-rajna-veszt­fáliai vállalatok magyarországi kapcsolataikat kívánják bővíteni, a találkozó első részében az Enterprise iroda innovációs tanácsadója a Fejér megye által kínált üzleti előnyöket foglalta össze a német üzletembereknek.

– A társadalmi és a gazdasági mutatókat tekintve a közel 150 ezer vállalkozást magában foglaló Közép-Dunántúli régió legfejlettebb megyéjének Fe­jér megye tekinthető – indult a tájékoztató, amelyből kiderült az is: a helyi vállalkozások fókuszában az autóipar, az infokommunikáció, az elektronikai, fém- és műanyagipar áll.

A jelenlegi munkanélküliségi ráta 2 százalék körüli, míg a 2017-es átlagos havi jövedelem havi 750 eurót tett ki. Az előadó kiemelte a régió kedvező, Bécs–Budapest tengelyen fekvő földrajzi elhelyezkedését, az épülő és a már meglévő autópályákat, valamint a külföldi működőtőke-befektetések magas arányát. De azt is, hogy a térségben három akkreditált innovációs klaszter is található. Mint ismeretes, a klaszter ebben az összefüggésben az azonos ágazatban tevékenykedő, vagy ágazatokat összefogó cégek gazdasági hálózatát jelenti, akiket hasonló üzleti célok vezérelnek, így közös képviseletre tartanak igényt.

A találkozón szintén jelen lévő Balogh Ilonától, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezetőjétől megtudtuk: a vendégül látott hét észak-rajna-vesztfáliai vállalkozás az aacheni ipari és kereskedelmi kamara (IHK) koordinációs közreműködésével érkezett Magyarországra, ahol az üzletemberek összesen 3 napot töltöttek el. Hétfőn Budapesten folytattak tárgyalásokat, szerdán pedig az Automotive Hungaryra, azaz a 7. Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállításra látogattak ki.

A német küldöttség képviseletében először Claudia Mas­bach, az IHK Aachen képviseletében tartott rövid bemutatkozót, majd a vállalkozások képviselői mutatták be cégeiket és beszéltek elképzeléseikről. A keddi találkozó kötetlen kapcsolatépítő beszélgetésekkel ért véget.