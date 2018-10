Nem véletlen a jól ismert mondás: Olcsó húsnak híg a leve

A kábítószer-kereskedelem után ma az élelmiszerrel kapcsolatos visszaélések teszik ki a feketegazdaság legnagyobb szeletét. Ugyanakkor úgy tűnik, az utóbbi időben egyre sűrűbben hívnak vissza egy-egy terméket a boltokból. Legutóbb éppen az egyik nagy szupermarket tartós tejével kapcsolatban merültek fel problémák.

A Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága eddig 11 milliárd forintnyi adó-, illetve áfaelkerülést akadályozott meg. Ez persze minket, vásárlókat nem érint közvetlenül. A fent említett eset és a hozzá hasonlók már annál inkább, hiszen a hamisított, vagy nem ellenőrzött körülmények között előállított élelmiszerek az egészségünket veszélyeztetik.

Tudunk-e védekezni?

Nos, a Nébih sok mindent tesz annak érdekében, hogy ne történjen baj. A nyár elején bejelentették, hogy a hatékony ellenőrzés érdekében mintegy 8 milliárd forintból egységes, központi laborbázis létrehozását tervezik, valamint több területet is központi ellenőrzés alá vonnak. A hatóság továbbá szorgalmazza egy állami védjegy létrehozását, amely kiváltaná az összes többi minőséget jelölő emblémát. Ma Magyarországon 47 tanúsító védjegy és 11 ezer olyan megjelölés létezik, amelyet élelmiszereken használnak a gyártók.

De mit tehetünk mi magunk? Erről kérdeztük Sziebert Gergelyt, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának vezetőjét.

– Először is tudni kell, hogy az élelmiszerforgalmazáshoz bejelentési kötelezettség, vagy külön engedély szükséges. Persze nem életszerű az, hogy a vásárló elkérje ezeket a bizonyítványokat például egy élelmiszerboltban. De feltételezhető, hogy egy fi x egységben megvannak és rendben vannak az engedélyek. Alapszabály, hogy élelmiszert házalva nem lehet árusítani, ez alól csak néhány zöldség, vagy gyümölcs kivétel, ilyen a dinnye. Egy fix egységben az is vélelmezhető, hogy azok a vállalkozások, amelyek oda árut hordanak, csak ellenőrzött helyről szerzik be a polcokra kerülő élelmiszereket – magyarázta a főosztályvezető.

Vagyis akár kisboltban, akár szupermarketben vásárolunk, ott élelmiszerbiztonsági szempontból jó helyen vagyunk. A piacon, vagy az út szélén árusító kistermelőnek is kell, hogy legyen engedélye, tehát ezek a helyek is biztonságosnak mondhatók. Általánosságban igaz, hogy ha a megszokott helyen, a megszokott minőséget vásároljuk, nem érhet minket meglepetés.

A vonalkód üzenete

Ha egy termék származási országát szeretnénk megtudni, akkor csomagolt áruk esetén a vonalkódot is meg lehet nézni. Ha a számsor 599-el kezdődik, akkor magyar áruról van szó. Állati eredetű termékek esetén az ország kódja látszik az oválbélyegzőn. Hazai termék esetén ez HU-val kezdődik. Sőt, a teljes kód alapján pontosan visszakereshető az előállító. A származási országot minden terméken fel kell tüntetni, csomagolatlan áru esetén is kötelező kiírni. Ha pedig részletes információt akar a vásárló, jöhet a termék címkéjének böngészése, bár ezt viszonylag kevesen értik.

Biztosan nem ártalmas?

– Az élelmiszer-vállalkozóknak biztonságos, vagyis az egészségre nem ártalmas terméket kell előállítania. Az adalékanyagok tehát nem lehetnek veszélyesek. Természetesen, ha valamiről időközben bebizonyosodik, hogy egészségre ártalmas, az élelmiszer-vállalkozónak kötelessége visszahívni a terméket a piacról. Ő tudja, hogy milyen összetevőt melyik termékébe rakta bele és azt is, hogy a terméket aztán kinek adta el. Azzal viszont mindenkinek magának kell tisztában lennie, van-e valamilyen allergiája, hogy tudja, számára biztonságos-e az adott élelmiszer – mondta Sziebert Gergely.

Az ellenőrzés és a megtévesztés

Lehetetlen minden egyes forgalomba került terméket ellenőrizni, ezért az élelmiszer-vállalkozókat jogszabály kötelezi arra, hogy mikor és milyen önellenőrzéseket kell elvégezniük. A hatóság szúrópróba szerűen, célellenőrzésben – mondjuk nyáron fagylaltokat, előre pácolt húsokat, vagy egy visszahívott tej kapcsán a többi piacon lévő tejet –, vagy egyéni panasz alapján ellenőriz. Megtéveszteni sem szabad a vásárlót, ezért érdemes odafigyelni a termékek elnevezésére. Nem mindegy például, hogy virslit, vagy húsos pálcikát vesz az ember, de az sem, hogy eper-, vagy eper ízű szörp kerül a kosárba. Árulkodó lehet a termék ára is. Tudomásul kell venni, hogy „olcsó húsnak híg a leve”. Minden más esetben marad a bizalom, hogy a csomagba azt töltötték bele, ami rá van írva.