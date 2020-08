Nem tudnak fogadni... – Fejér megyei idősotthon-körkép

Kényes kérdés, ám mi utánajártunk: milyen információkkal kell feltétlen tisztában lennünk, ha úgy döntünk, hogy egy idősotthon segítségét kérjük?

Természetesen az ember, ha ilyen segítséget szándékozik igénybe venni, valószínűleg megpróbálja a lakóhelyéhez lehető legközelebbi intézményt felkeresni, s elszállásolni a hozzátartozót – ez azonban korán sem olyan egyszerű, mint azt hinnénk.

Noha a megyében – a www.nyugdijasotthon.hu naprakész honlapja szerint – jelen pillanatban 31 idősotthon üzemel, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy biztosan sikerrel járunk. Már csak azért sem, hiszen az adatbázis szerint a 31 intézmény közül vagy az látszik a férőhelyek száma alatti rubrikában, hogy „0”, vagy az, hogy „nincs adat”. Mindez sok jót nem sejtet önmagában, így meg is kérdeztük az Abán található idősotthon vezetőjét, Ajtay Juditot a tapasztalatokról.

– A koronavírus-járvány ideje alatt valóban szankciók voltak érvényben, a keményebb 2-3 hónapos időszakban egy beteget sem vettünk fel a vírus miatt – számolt be az abai fejleményekről az intézményvezető, aki hozzátette, a vírus még nem tűnt el nyomtalanul, ezért a higié­niai előírások betartására is fokozott figyelmet fordítanak. Elmondása szerint napi szinten takarítják klóros fertőtlenítővel az épület korlátait, ajtajait, kilincseit az ott dolgozók, valamint a bejáratnál a kézfertőtlenítő mellett egy cipőtisztító berendezés is helyet kapott, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát. Ebben egyébként az összes intézmény megegyezik: a vírus ideje alatt nem vettek fel új pácienst, s értelemszerűen a higiénia betartása lépett elő első számú feladattá.

Magyarán, válogatnunk nem érdemes, hiszen örülünk, ha egyáltalán helyet kapunk. Persze minél több pénzt vagyunk hajlandóak kifizetni a szolgáltatásért, valószínűsíthetően annál több helyen nyílik meg az ajtó előttünk, és annál szebb körülmények várhatnak ránk. Ezzel egyenesen arányos a várakozási idő is, természetesen. A legtöbben konkrét időpontot nem tudtak mondani megkeresésünkre, de volt olyan hely (például a lovasberényi), ahol egy hónapon belül reális esély van a beköltözésre.

A fizetendő összegek között is bőven ugrálhatunk, mondhatni kényünk-kedvünk szerint.

Előfordul olyan intézmény, ahol már 70 ezer forintos havi díj ellenében vállalnak új lakót, de például az alcsútdobozi idősotthonban (mely egyébként magán szervezetként működik) 300 ezer forintot is elkérnek a szolgáltatásért cserébe. Ebben az árban azonban a napi ötszöri étkezés, a háziállat tartása, sőt még gépkocsi-igénybevétel lehetősége is benne van.

Általánosságban megállapítható viszont, hogy minél többet fizetünk, annál szabadabb körülményt biztosíthatunk hozzátartozónk számára. Sok intézmény a szobában található ágyak számához méri az összeget: a többágyas szobákhoz 10–25 ezer forinttal kedvezőbb áron lehet hozzájutni – kérdés, mennyire élvezhető a kedvezmény, ha többedmagával kell laknia az embernek, akár éveken át?…

Ami viszont húzós összeg, és bizony mindenhol számolnunk kell vele, az a bekerülési díj. Nem elég, hogy havi szinten elkérhetnek akár hat számjegyű összeget, ennél sokkal jobban a zsebünkbe kell nyúlni a bekerülésnél. Itt is a már említett alcsútdobozi „viszi a prímet”, ha úgy tetszik, a maga 8 millió forintos árával – ám vannak kivételek. Megfigyelhető, hogy az egyházi vezetésű intézmények között néhány esetben nem kérnek bekerülési díjat.

Összefoglalva, tehát van miből válogatnunk, ugyanakkor mégis alaposan meg kell fontolnunk, mely intézmény a legmegfelelőbb nekünk. Választhatunk egész családiasat is (20 fő), de akár igazi közösséghez is csatlakozhatunk (150-160 fő) – utóbbi esetében anyagilag jobban járhatunk, ugyanakkor szerényebb körülményekkel kell számolnunk.