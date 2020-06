Nem mindig kell éhezni egy-egy laborvizsgálat előtt

Ideális esetben évente egyszer mindenkinek el kellene mennie egy „általános nagylaborra”, hogy ellen­őrizze egészségi állapotát. Egyéb esetekben az orvos számtalan okból rendelhet el vizelet-, széklet- vagy vérvizsgálatot. Hogyan készüljünk ezekre?

– A laborvizsgálatra készülésnek vannak általános szabályai, amelyek alól léteznek kivételek. Régen minden vérvételre azt mondák, éhgyomri, vagyis 8–10 órás éhezésnek kellett megelőznie. Igaz ugyan, hogy amint valami bekerül a tápcsatornába, arra a szervezet szinte minden sejtje reagál, de ennyi „éhezés” sok esetben megoldhatatlan, illetve szükségtelen is. Ma inkább azt mondjuk, labor előtt a beteg egyen egy könnyű reggelit – például egy szelet vajas pirítóst, vagy zabpelyhet –, majd 1–2 óra múlva menjen el a vizsgálatra – mondta Jászberényi Orsolya, laboratóriumi szakorvos.

A kivétel a vércukorterheléses vizsgálat, amely előtt valóban szükséges, hogy ne együnk 8–10 óráig, sőt ilyenkor még cukros kávét, teát sem lehet reggel fogyasztani

Zsíranyagcsere vizsgálatakor is tisztább, objektívebb képet kapunk, ha éhgyomorra végezzük a vizsgálatot. Ám még ilyen esetekben is be lehet és be is kell venni a rendszeresen szedett gyógyszereket, ha pedig inzulinos cukorbeteg az illető, mindenképpen reggelizzen, és adja be magának a szokásos adag inzulinját is. Mindenkor jó viszont tájékoztatni a vérvétel előtt a vért levevő asszisztenst a szedett gyógyszerekről, ugyanis azok befolyásolhatják az egyes értékeket. Ha valakinek éhgyomorra végzett vizsgálatot ír ki az orvos, jobb, ha a rágógumizásról is lemond labor előtt, ugyanis az hatással lehet az emésztésére.

– Az éhgyomri mintavétel azért is fontos, mert méréstechnikai szempontból téves eredmények születhetnek, vagy akár meg is hiúsulhat a mérés a mintában nagyobb mennyiségben levő vérzsírok következtében – tette hozzá a témához a szakorvos, aki ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a vérvételt megelőző napon érdemes bőségesen folyadékot fogyasztani, valamint vérvétel előtt fél órával is ajánlott egy nagy pohár szénsavmentes vizet inni. A vér így nem sűrűsödik be, könnyebbé válik a vérvétel. A folyadékhiányos állapot emellett egyes laboratóriumi paraméterekben is elváltozást okozhat.

A következő nagy kérdés, hogy tehetünk-e valamit a félelem ellen, hiszen sokan vannak, akik félnek a tűtől, a vérvételtől? Fel tudja-e magát készíteni lelkileg az ember a vizsgálatra? Nos, különösebb praktikát nem tudott mondani a labororvos, hiszen a félelem mély, zsigeri reakció, amit nem lehet tudatos elmével kontrollálni. Viszont ha valaki tudja magáról, hogy vérvétel közben hajlamos rosszullétre, netán ájulásra, szóljon előre, hiszen van lehetőség arra is, hogy fekve vegyék le a vért. Egyéb esetben apró taktika, hogy ne nézzenek addig oda, amíg a szúrás nem történik meg.

A laborvizsgálat kiterjedhet a vizeletre is. Ez lehet kémiai (mikroszkópos) vagy mikrobiológiai vizsgálat. Utóbbit hívják tenyésztésnek, amikor azt nézik, van-e baktérium a vizeletben. Léteznek 24 órás gyűjtött vizeletből végzett vizsgálatok is. Ha csak vizeletet kell adnunk, általában ugyanúgy ehetünk és ihatunk, mint máskor, de akár a vérvételnél, vizeletvizsgálatnál is fontos lenne a megfelelő folyadékmennyiség fogyasztása, hogy ne egy besűrűsödött, koncentrált mintát produkáljunk.

– Otthoni mintavételre legjobb a reggeli első vizelet. Mosakodjanak meg szappannal, alaposan öblítsék le magukat, majd kezdjék el a vizeletürítést. Ezt egy pillanatra szakítsák meg és tartsák a vizeletsugár alá a gyűjtőedényt. Ezt hívják középsugárból való mintavételnek. Ami a mennyiséget illeti, nagyjából 10 milliliter elégséges. Ma már legtöbb esetben kapnak gyűjtőedényt a mintához, de ennek hiányában egy megfelelő méretű, alaposan elmosott, tiszta, hibátlan tetővel rendelkező befőttesüveg is alkalmas a célra – mondta Jászberényi Orsolya. Gyűjtött vizelet esetén tisztázzák egyértelműen a gyűjtés szabályait az orvossal. Az biztos, hogy soha nem kell a teljes gyűjtött mennyiséget bevinni a laborba!

Végül néhány szabály a székletmintával kapcsolatban: gyógyszertárban vásárolható vagy a háziorvostól kapott kis kanalas dobozba tegyék a mintát, más edényben nem fogadja el a laboratórium. Ha három mintát kérnek, akkor ne egy alkalommal vegyenek három mintát, hanem három különböző alkalommal vegyenek ki egy-egy darabot a székletből. Ha szorulásosak, akkor inkább egyesével vigyék be a laborba a mintákat, mint hogy két hétig tárolják otthon. Ételhűtőbe pedig véletlenül se tegyék a dobozt!