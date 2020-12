Nem minden település áll olyan stabilan, mint Ercsi

Nem nevezhető sem unalmasnak, sem eredménytelennek az idei év a város életében Szabó Tamás szerint. Pozitív jövőképet fogalmazott meg, ugyanakkor a környező falvak közül vannak, amelyek nem tudják, hogyan gazdálkodják ki a jövő évet.

Ercsi polgármestere elsődlegesen a tavalyi évből indult ki a tájékoztatásban. Így fogalmazott: – Egy évvel ezelőtt 100 millió forintos hitel felvételére volt szükségünk ahhoz, hogy a következő adófeltöltés időpontjáig (2020. március 15-ig – a szerk.) fizetéseket tudjunk adni dolgozóinknak, és fizetni tudjuk szerződéses kötelezettségeinket. Mára elmondhatom, hogy az önkormányzatunk pénzügyi helyzete stabilizálódott, a hitel összegét leszámítva is 100 millió forinttal van több pénze a városnak, mint tavaly ilyenkor volt, és 2021-től már tervezni lehet a fejlesztések vonatkozásában is.

Valószínűsíthető, hogy a 2018-ban induló, európai uniós támogatással megvalósuló vasútfejlesztési projektből származó iparűzési adónak köszönhető ez a többletösszeg, amelyben Ercsin kívül érintett többek között Pusztaszabolcs és Iváncsa is. Ennek alátámasztásaként felkerestük a településvezetőket. Közülük Sárkeresztúr 4-5 millió forint közötti mínusszal zárt tavalyhoz képest, de Abának is 40 millió forinttal kevesebb van a kasszájában a vírus miatt. Pusztaszabolcs polgármestere a tavalyi 120 millió környéki év végi büdzséhez képest idén 185 millió forinttal áll, melyet teljes egészében a vasútfejlesztésből fakadó iparűzési adónak tud be, ugyanakkor a szigorítások miatt nem tudja, miből fogják kifizetni a város költségeit.

Ercsiben havi 4-500 ezer forintot költenek az illegális hulladék elszállítására. Továbbá az egyik képviselőt tanácsnoki teendőkkel látták el, és egyik feladata az illegális hulladéklerakók felderítése. Ahogy Ercsi polgármestere nevezte, a „hulladékkommandó” vezetése.

A korszerűsítési fejlesztések ugyanakkor elmaradtak a városban az előző évhez képest, talán emiatt is lehet a város stabilabb anyagi helyzete: nem kellett fejlesztési pénzeket költenie az önkormányzatnak – amelynek okára ugyancsak fény derült.

„Az elmúlt egy évben csak az 5000 fő alatti lélekszámú települések indulhattak a Magyar falu program keretében különböző fejlesztési pályázatokon, amelyek Ercsi tekintetében is szükségesek lettek volna. Sokan azt gondolják, hogy pályázni könnyű, jön a pénz. Épp ellenkezőleg. A megnyert pénz kötelezettség: elszámolási és fenntartási, nem is beszélve az önrész-kötelezettségről. Egy pályázaton nyert pénz nem ajándék, hanem kemény feltételrendszer vállalása is” – írta közleményében Szabó Tamás polgármester, aki hangsúlyozta, hogy ennek ellenére két projekt esetében is sikerült kötbér-megállapodást kötnie a vezetésnek. 2015-ben a Duna-part felújítására és átépítésére elnyert pályázat esetében több mint 12 millió forintot, egy korábbi bölcsődeprojekt esetében 11 millió forintot szereztek vissza a projektek finanszírozására, sőt utóbbi esetében amennyiben azt 2020. december 31-ig nem fejezi be a kivitelező, úgy további 14,8 millió forint „meghiúsulási kötbér” illeti majd a várost, legalábbis ezt állítja Szabó Tamás.

Ugyanő szóba hozta a koronavírus-járvány Ercsire gyakorolt hatásait is. Szerinte a településen már több mint 500 fő vesztette el a munkáját, s ez a szám emelkedő tendenciát mutat. – Nagy öröm ugyanakkor, hogy önkormányzatunknak egyetlen dolgozóját sem kellett elbocsátania a járványhelyzet miatt, mi több, sikerült azt is biztosítanunk a tavaszi veszélyhelyzet alatt, hogy a munkából kikerült óvodapedagógusaink is végig fizetést kapjanak. A második hullámban pedig a táppénzre kényszerült dolgozóknak a 60 százalékos betegellátását önkormányzatunk 100 százalékra kiegészítette, elsőként az országban. – hangsúlyozta a 2006-tól 2014-ig a város vezetői szerepkörét egyszer már betöltő Szabó Tamás.