Nem minden hallgató hever a nyárban – Fejér megyei körkép

A vakáció alatt sem pihen minden egyetemi hallgató. A szünet előtt pedig túl kellett esniük a vizsgaidőszakon, amely akár másfél hónapig is eltarthat.

A beloianniszi Kukovecz Dorina, a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatója elmondta, neki a nyár a munkáról szól. Párjával közös lakásban élnek, amelyet próbálnak folyamatosan újítgatni, ezért a nyarat végigdolgozza, hogy egyre szebb legyen az otthonuk. Ugyanakkor gyakorlati időt is teljesítenie kell, ez két hétig tart. Ezt próbálja munka mellett elvégezni, ugyanis ha nem abszolválja a szakmai gyakorlatot, akár csúszhat is az egyetemen. A gyakorlatot, ahogy munkáját is, Pesten végzi, hiszen a tanulmányai oda kötik, így nyáron is – úgy döntött – marad a fővárosban.

A fehérvári Dombi-Héjj Krisztián az Óbudai Egyetem helyi karán tanul, mérnökinformatikát duális képzésben. A duális képzés annyit jelent, hogy az egyetemi elméleti oktatás mellett gyakorlati képzésben részesül egy cégnél. Neki a vizsgák után sem fejeződik be az egyetem. A szorgalmi időszak alatt minden pénteken gyakorlatot kell teljesítenie a cégnél, nyáron pedig hétfőtől péntekig ugyanennél a vállalatnál végzi a nyári szakmai gyakorlatot. Tervei szerint ezekkel a gyakorlati órákkal megszerzi a szükséges tapasztalatot, aminek segítségével a diploma után könnyebben el tud helyezkedni. Próbál barátaival is sok időt eltölteni, mert a következő szemesztert Finnországban fogja kezdeni erasmusos hallgatóként. Négy hónapig tanul majd egy idegen országban, ami nagy lehetőség, mert fejlesztheti az angoltudását, és megismerkedhet egy távoli európai ország kultúrájával.

A seregélyesi Luncz Flóra Fatimétől megtudtuk, hogy a Kaposvári Egyetemen tanul gyógypedagógiát. Jövőre diplomázik, ám nyelvvizsgája még nincs. A júliusi hónapja azzal telt, hogy nyelvtanárhoz járt, aki segített neki a felkészülésben. Augusztusban szeretne munkát vállalni, mert az egyetem miatt a család kiadásai növekedtek. Az utazás sem olcsó, de emellett kell még költenie élelmiszerre, fizetnie kell a kollégiumot, és ha néha szeretne szórakozni, arra is kell pénzt félreraknia. A munkával pedig kicsit szeretne könnyíteni a szülők helyzetén. Ahol csak tudnak, segítenek neki, de kötelességének érzi, hogy legalább ennyivel hozzájáruljon a kiadásaikhoz.

Ezek mellett mindannyian szeretnek utazni, és a kevés idejük mellett a szórakozásra is próbálnak időt szakítani. Nyaralni készülnek, vagy már esetleg hazatértek. Volt, aki több fesztivált meglátogatott egy-két napra. Próbálnak pihenni is, bár a rengeteg munka és tanulás mellett ez már kevésbé sikerül. Flóra júniusban elutazott egy rövid időre, Krisztián a jövő héten indulna nyaralni, Dorinának csak szeptemberben lesz egy kis szabad ideje, ő akkor fogja kipihenni az elmúlt szemeszter és a nyár fáradalmait.