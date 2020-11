Nem maradunk programok nélkül Fehérváron

A város művelődési házai és intézményei a szokásosnál kevesebb, jóval kisebb léptékű rendezvényeket tudnak tartani az előttünk álló időszakban, ennek ellenére törekszenek a sokszínűségre és a különféle korosztályok igényeinek kiszolgálására.

A közművelődési és kulturális intézmények vezetői egyeztették novemberi programjaikat, némi kitekintéssel az adventi időszak várható eseményeire.

A Köfém Művelődési Ház képviseletében Simon József igazgató elmondta, folytatódik a Horváth Hella támogatására indított festményárverés. A kezdeményezéshez csatlakozott Miklós János keramikus is, aki licitre bocsátotta Tisztító tűz című alkotását.

Az Aranybulla Könyvtárban a járvány ellenére is nagy érdeklődés övezi a csoportos foglalkozásokat. Csiszárné Mahler Mónika igazgató kiemelte, a kreatív programok mellett novemberben bemutatják Magony Imre Bory Jenőről készült monográfiájának új, bővített kiadását.

Buriánné Tarró Edit, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója elmondta, az intézmény továbbra is az alapszolgáltatások fenntartásán dolgozik, ráadásul a közalkalmazotti jogállás módosítása miatt 14 dolgozó a távozás mellett döntött, így az intézménynek a humán erőforrás hiányával is szembe kell néznie. A programok tekintetében a gyermekrészlegen november 14-én és 26-án kutyás foglalkozásokkal várják a legkisebbeket, illetve több tagkönyvtárban szerveznek kiállításokat.

Juhász Zsófia a Fehérvári Programszervező Kft. ügyvezetőjeként és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ – amelyet most még A Szabadművelődés Házaként ismerünk – újonnan kinevezett megbízott vezetőjeként több programról is beszámolt. A Barátság moziban novemberben is lesz filmklub és Art Mozi Nap. Az Alba Regia Táncegyüttes november 14-én és december 5-én táncházzal várja az érdeklődőket. November 28-tól pedig a város több helyszínén ünnepváró programokkal kedveskednek az idelátogatóknak.

Szilvási-Grund Helga, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondta, november 6-án, 20-án és december 3-án kézműves kerámiakuckóba várják a felnőtteket, míg november 21-én és 28-án diafilmvetítést szerveznek a családoknak.

Az eseményen részt vett Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, és bekapcsolódott Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke is. További programokról az intézmények honlapján és közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.