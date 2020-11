Nem marad el a fehérvári adventi gyertyagyújtás, csak áthelyeződik

Bár az idei fehérvári karácsonyi vásár sem ugyanolyan, mint az eddigi években, a gyertyagyújtást és az adventi naptárat így is megtekinthetjük.

Cser-Palkovics András az alábbi tájékoztatást tette közzé közösségi oldalán:

A belváros lassan ünnepi díszbe öltözik, és a közös karácsonyfa is áll már a Városháza előtt, ahogy a Betlehem is az udvaron. Ezekben a napokban a kisvonat sínpályája is kiépül: a gőzös az adventi időszakban, péntektől vasárnapig 16–19 óra között robog a Városház téren. Az ünnepi fények már szombat estétől égni fognak.

Fehérvár adventi koszorúján idén is minden vasárnap 17 órakor fellobban egy-egy gyertya lángja, mely nem a téren, hanem a Városháza Dísztermében áll majd, a gyertyagyújtást és az ünnepi gondolatokat a Fehérvár TV és a város honlapja minden hét vasárnap 17 órakor élőben közvetíti majd. Az első gyertyát Spányi Antal megyés püspök úrral gyújtja meg a polgármester.

Az élő adventi naptárt a város Facebook-oldalán kell majd keresni. December elsejétől minden este hétkor kinyílik egy ablak a város adventi naptárában, az ablak mögött pedig meglepetésprodukció rejtőzik.

A teljes bejegyzést itt olvashatják:

Kedves Fehérváriak!

Egy szokatlan időszakban még fontosabb, hogy ragaszkodjunk szép hagyományainkhoz! Székesfehérváron… Posted by Dr. Cser-Palkovics András on Thursday, November 26, 2020

Vezető képünk a tavalyi gyertyagyújtáson készült. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap-Archív