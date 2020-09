Nem lesz több támfalcsúszás és csapadékvíz-áradás a móri Futár utcában

Szerda délután hivatalosan is átadták a forgalomnak, illetve a város lakosainak a Futár utcát és az azt védő támfalat.

Az eseményt már több alkalommal is meghirdette az önkormányzat, ám most meg is tartották. A régóta várt eseményen Törő Gábor országgyűlési képviselő újságírói kérdésre elmondta: – Azt gondolom a Futár utcában régi problémát oldottunk meg, ugyanis nemcsak a rossz úttest miatti nehéz közlekedéssel volt gond, hanem a Hegy utca környékéről érkező felszíni csapadékvíz is itt zúdult le.

Törő beszámolójából kiderült, hogy a régi, megcsúszott támfal cseréjét katasztrófavédelmi alapból finanszírozta a magyar állam. A Futár utca felújítását pedig egy belügyminisztériumi, 50 százalékos intenzitású támogatással segítette elő a kormány, így összességében 100 millió forint épült be ebbe a területbe. Az eddig tartott próbaüzem alatt pedig az épített elemek bizonyították, hogy megfelelő minőségben készítette el őket a kivitelező.

Kilenc éve kezdték el az utca felújításának tervezését, és három éve kapták meg a BM-es támogatást. Nemcsak az útpálya lett új, hanem a járdák is, illetve a két házsor közé ékelődő utca teljes szélességben, faltól falig. Nagyban nehezítette a kivitelezés idején a helyzetet, hogy a meredek utca autók által használt szintje néhol magasabb, mint az udvarok szintje, így a csapadékvíz-elvezetésre nagy hangsúlyt fektettek a kivitelezés során.

Vannak további tervek is a térségben, ugyanis a Zrínyi, a Martinovics és a Rákóczi utcákban több járdaszakasz is megérett a cserére.