Nem lehet majd levelezni, videót nézni a régi mobilokon

A tíz évnél idősebb okostelefonokat érintheti, hogy szeptember 27-től a régi androidos rendszereken gyakorlatilag megszűnik az e-mailezés, videónézés lehetősége.

A Google nemrégiben jelentette be, hogy az Android 2.3.7-es és az annál régebbi operációs rendszerek esetében, biztonsági okokból megszüntetik a fiókokhoz való hozzáférést szeptember 27-től. A vállalat célja ezzel a lépéssel az, hogy a felhasználóik adatait megvédjék, ugyanis ezeken, a ma már elavultnak számító rendszereken keresztül könnyebb ellopni a személyes adatokat, és akár a google-fiókokban tárolt fényképeket is.

Az alapfunkciók, mint az SMS-írás vagy a telefonálás, megmaradnak

A változás azonban csak a valóban régi készülékeket érinti, hiszen az Android 2.3- at, azaz az úgynevezett Gingerbreadet 2010-ben ismerhette meg a nagyközönség, és ennek utolsó frissítése is már tíz éve, 2011 szeptemberében történt. Ennek ellenére eddig a levelezés, youtube-ozás gyakorlatilag zavartalanul működött az ilyen operációs rendszerrel rendelkező készülékeken is. Mindez tehát azt jelenti, hogy a régi Android-verziókat futtató készülékeken nem lesz elérhető többek között a Gmail, a Google Maps és Drive, a Play Áruház vagy a YouTube sem.

Az első androidos okostelefon, ami a HTC Dream elnevezést kapta, még 2008-ban jelent meg. A dátumokat látva egy laikus számára is egyértelmű, hogy azóta mennyi minden változott és fejlődött az okostelefonok világában is, és az is kijelenthető, hogy ma már nagyon kevesen használnak ilyen régi készülékeket, még ha ezeket akkumulátorcserével akár még most is lehet működtetni. Az Android egyébként azóta már éppen a 12. változat bemutatására készül. Az érintett készülékek tulajdonosainak sem kell azonban teljesen lemondaniuk telefonjaikról. Az alapfunkciók természetesen továbbra is működni fognak, mint például a hívás indítása és fogadása, vagy az SMS küldése. Sokan valószínűleg ezeken a készülékeken nem is gyakran használják például a levelezési lehetőséget, de amennyiben mégis előfordul, a változás bevezetését követően a böngészőn keresztül is megpróbálhatják elérni ezeket a felületeket. Megoldást jelenthet még az is, ha a készülékeket frissítik egy újabb, legalább 4.0 jelzésű verzióra, már persze, ha a mobiltelefon

processzora és memóriája azt bírja. A szakértők szerint azonban minden rendszer esetében javasolt a legújabb frissítést használni. Nemcsak azért, mert a felhasználók így több és korszerűbb funkciót érhetnek el, hanem azért is, mert ezek nagyobb biztonságot jelentenek adataik számára.