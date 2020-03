Nem lehet lomtalanítást kérni Székesfehérváron

A Depónia Nonprofit Kft., amíg erőforrásai engedik, nem csökkenti a hulladékszállítás műszaki tartalmát.

Ha a járvány miatt csökkennek az erőforrások, a legfontosabb szolgáltatási elemet, a vegyes települési hulladékot akkor is elszállítják.

Lomtalanítás-időpontra hétfőtől már nem lehet jelentkezni, csak a Húsvétig már korábban megrendelt lomtalanításokat végzi el a szolgáltató. Fontos tudni, hogy a most tavaszra tervezett fehérvári társasházi lomtalanítást is későbbre halasztották.