Nem látogatható a Gaja-völgyi Tájcentrum

Az új koronavírus járvány terjedésének mérséklése érdekében Magyarország Kormánya kijárási korlátozást vezetett be.

A tavasz és a jó idő beköszöntével az emberek egy része nehezebben tartja be a kijárási korlátozást, sokan menekülnek ki a nagyvárosokból a természetbe kikapcsolódni, sportolni. Kontrollálásuk érdekében egyre több, különböző helyszín lezárása mellett döntenek. Ezek közé tartozik a Gaja-völgyi Tájcentrum is. A húsvéti hosszú hétvége előtt tették közzé a következő információt a közösségi oldalukra, ami az ünnepek letelte után is érvényben maradt:

A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. kezelésében álló további létesítmények is lezárásra kerültek, úgy mint; a Soponyai Ökocentrum – beleértve az Erdészeti-Vadászati Múzeum is -, a Fácános Hotel, a Gilice Erdei Iskola, a Pákozd-Sukorói Arborétum és Vadaspark, valamint a Fehérvárcsurgói Bársony-ház. Ahogy honlapjukon írják, a látogatási tilalom kiterjed a közjóléti programok, tömegturisztikai szolgáltatások, valamint az alkalmi rendezvény megtartására (esküvő, koncert). A Társaság nem korlátozza a vagyonkezelésébe tartozó erdők látogatását, amíg Magyarország Kormánya ettől eltérően nem rendelkezik. Mindazok számára, akik a szabad levegőn szeretnének tartózkodni, a közjóléti erdők, nyitott arborétumok és tanösvények a rendelkezésükre állnak, azonban kerülni kell a csoportosulát lehetőségét.