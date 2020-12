Néhány gyúrói lakos nem kért az önkéntes segítségből

Érdekes fejlemény ütötte fel a fejét a minap Gyúró községben. Egészen pontosan önkéntesek segédkezése érkezett (volna) a településre a martonvásári tűzoltóktól, de a munkájukat nem tudták befejezni a felháborodott lakosok miatt.

Ahogy a település hírportálja számot adott róla a napokban, az egyik sáros út takarításának nem örült felhőtlenül az úton lakó néhány család. A kiírás úgy hangzik: „Megkezdték a Bicskei út sármentesítését a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével, azonban lakossági felháborodás miatt nem kerülhetett sor a teljes útszakasz megtisztítására.” A poszt később még kitér arra, hogy köszönik a martonvásári tűzoltók elvégzett munkáját.

A szennyeződés eddig tisztázatlan okokból került az útra. Az általánosan felháborodást keltő poszt alatt volt olyan lakos, aki azt állította, hogy a vízügyesek sározták össze az említett Bicskei utat, de le is takaríttatták maguk után.

Többen nem értik, miért nem lehetett hagyni a martonvásári önkéntes tűzoltóknak, hogy elvégezzék azt a munkát, amit ráadásul önkéntes alapon tettek, segítve ezzel a falu közbiztonságát. Fogalmaztak úgy is, „Annyira csúszik az utca vége felé az út, hogy még gyalogosan is veszélyes”. Mindenesetre furcsa a helyzet, hiszen a Bicskei út közút, a mi a Közútkezelő tulajdona, eszerint pedig nem indokolt a felháborodás.

A hozzászólásokból kiderül az is, hogy nem ez az egyetlen problémás út a településen. Megemlítik például a Sport utcát is, ahol nincs járda, illetve az út sem betonburkolatú, hanem murvás, ami még inkább problémás lehet szennyeződés szempontjából.

Megkerestük Horváth Gyula polgármestert, mit kell tudnunk az ügyről dióhéjban.

– Mi, gyúróiak egy mezőgazdasági falu vagyunk, így előfordulhat olyan eset, mint most, hogy a szántóföld felől sajnos behordtak némi iszapot a település útjaira, például a Bicskei útra is, és nem kertelek, egy pár napig valóban nem nézett ki jól az utca, most már azonban ez a gond a múlté – fogalmazott a falu vezetője, aki külön szerette volna megköszönni ezúton is a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a önzetlen munkájukat.