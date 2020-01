Nem kap mindenki tűzifát, akinek kellene Pázmándon

Csak egy rendeletmódosításra lett volna szükség ahhoz, hogy minden kérelmező kaphasson tűzifa-támogatást Pázmándon.

A határidő azonban szent és sérthetetlen – vélekedett a január 23-i testületi ülésen négy képviselő, melynek köszönhetően 62 ember maradt támogatás nélkül. Felnőtt emberekről van szó, akiknek ismerniük kell a következményeket – fejtette ki egyikük.

Folytatódik a zűrzavar Pázmándon – legutóbb mintegy 62 rászoruló esett áldozatául annak a perpatvarnak, amely az újraválasztott polgármester és négy képviselő között zajlik. Ezúttal a legszegényebbek és legelesettebbek jártak pórul, mert a testületben a többség január 23-án nem fogadta el a polgármester módosítási kérelmét. Pedig lehetőség lett volna rá – egyetlen tollvonással juthattak volna az emberek a januári mínuszokban plusztűzifához. De kezdjük az elején: még az előző képviselő-testület szabta meg a 2019. október 31-i határidőt, amely időpontig az emberek leadhatták igénylésüket az önkormányzatnál a szociális célú tüzelőanyagra. Az előző években közel százan jelentkeztek érte, az elmúlt év végén azonban eddig a határidőig csupán 41 igénylés érkezett. Szokatlan, de nehéz idők voltak ekkor – választások, rossz idő, sok volt a beteg – magyarázzák az utcabizalmiak, akikkel a Fejér Megyei Hírlapnak sikerült szót váltania a polgármesteri hivatal előtt. Ahol ott hever a maradék tüzelő is – gazdátlanul. Igénylések azonban később is érkeztek – összesen pontosan kilencvenkilenc.

A testület azonban lesöpörte az asztalról a határidő módosítására vonatkozó polgármesteri javaslatot, melynek tulajdoníthatóan a 99 kérelmezőből csak 41 kérelmét vették figyelembe, ebből négy személyt kizártak. Így 37 embernek osztották ki a két köbméternyi mennyiséget. A teljes testületi ülés fent van a Pázmánd Tv oldalán, amelyből jól körvonalazódik, mi történt. A megbízott jegyző – Koncz László, Lovasberény jegyzője – iránymutatása alapján készült el a szociális célú tüzelőanyag-támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításának javaslata. Aki leszögezte, hogy ez csupán jogtechnikai kérdés, minden lehetőség adott a módosításra. A testületi ülésen Horváth István, a gazdasági bizottság elnöke ismertette, nem kívánják módosítani a rendeletet. Valódi indok nem hangzott el, hiába hangsúlyozta a jegyző: rendeletmódosítással igenis kitolható a határidő, hogy azok is kaphassanak tűzifát, akik így lemaradtak. Farkas Miklósné képviselő is úgy érezte, van hozzáfűznivalója: „A polgárok is tartsák tiszteletben, hogy azért vannak a szabályok, rendeletek és törvények, hogy ezeket betartsuk. Ha a határidőn túl érkeztek a kérvények, akkor kimaradtam belőle. Sajnos ez az életben is így van. Felnőtt emberekkel kommunikálunk, és én úgy gondolom, hogy mindenki tudja, mi ennek a következménye.” Hiába hüledezett a jegyző a testületi ülésen, továbbra is pártatlanul: „Nálunk fel sem vetődne Lovasberényben, hogy ha rosszul állapítottunk meg egy határidőt, akkor ne segítsünk a módosítással.” A módosítást tehát két igen és négy tartózkodás mellett nem fogadta el a testület. A következményekről Virányiné Reichenbach Mónika polgármestert kérdeztük: – A hihetetlen és abszurd döntés eredményeként ki sem osztotta a testület négy tagja a teljes mennyiséget. Tíz köbméter fa állami támogatását – kamatostul közel 300 ezer forintot – vissza kell utalni az államnak.