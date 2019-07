Nem irtani, csírájában elfojtani!

Közeleg a nyár utolsó harmada, kezdődik a parlagfűszezon. A kertek és földterületek birtokosai kötelesek rendben tartani a portát, a birtokot, belterületen éppúgy, mint kint a határban. Nagyon nehéz ellene védekezni, de még mindig könnyebb és olcsóbb, mint büntetést és kényszerkaszálást fizetni.

Nem volt kegyes hozzánk 1920-ban a Titkoló, a Sors, az Isten, és erre megfelelő magyarázat azóta sincsen. Akkor idegen kézre került az ország kétharmada és a tudomány szerint ugyanabban az évben ütötte fel a fejét a parlagfű Somogyban. Azóta folyamatosan terjed és egyre intenzívebb a jelenléte.

Akár ötmilliót is fizethetünk ha szép, kövér a parlagfű a birtokon

Igénytelensége miatt mindegy, hogy az általa jobban kedvelt, kissé savanyú homokos talajba hullik a magja, vagy éppen a feketén zsíros hantokra, mert azonnal kinő és hamarosan virágot is hoz, hosszan, elnyúlón árasztva magából a tömegeket kínzó polleneket.

Addig nincs baj, amíg összefüggő növénytakaró van a talajon, de amint egy munkás kibök egy kisebb gödröt, vagy a vakond egyet gondol és kitakarít otthon, azonnal szárba szökken ez a délről érkező, rácfűnek is mondott észak-amerikai átok, amit csak valami tréfás szobatudós nevezhetett el éppen ambróziának. A valóság az, hogy sem nem eledele, se nem itala az isteneknek, és nemhogy örök ifjúságot ad és örök életet, de megkeseríti, sőt lefaragja azt a rövid ideig tartót is.

Hazánk szántóföldjein és egyéb bolygatott földterületein felmérhetetlen mennyiségben jelenik meg és ennek két negatív hatása is van. Az egyik, hogy a növénytermesztésben jelentős többletköltséget, illetve terméskiesést okoz.

A másik, talán ennél is fontosabb következménye, hogy erőteljes allergiás tüneteket idéz elő. Nehéz ellene a küzdelem, és nemcsak azért, mert a szára erős és akár kétméteresre is megnőhet, hanem azért is, mert a vágás után hamar összeszedi magát és folytatja áldatlan tevékenységét az emberiség ellen. A szállítási útvonalakon terjedt el és a hetvenes évek végéig nem okozott jelentős mértékben allergiát. A behurcolt növény lassan, de tökéletesen alkalmazkodott, majd robbanásszerűen elszaporodott a kontinensen. Akklimatizációja olyan jól sikerült, hogy a jelenleg hazánkban élő 350 gyomnövény között a legelterjedtebb.

Az illetékes szerv közleménye szerint a gyomirtás hatékony lehet, ám vannak olyan körülmények, amelyek a vegyszerek hatását jelentősen csökkentik. A napraforgó vetése után, de kelése előtt elvégzett gyomirtás csak akkor hatásos, ha megfelelő mennyiségű csapadékot kap a kezelt terület, ami a vegyszert bemossa a talajba, ahol kifejti a hatását. Ennek elmaradása esetén a gyomirtás eredménytelen. Szerencsére remek szakembereink vannak, így folyamatos a fejlesztés ezen a területen is.

Most egy olyan új készítmény kapott országos szinten mintegy 40.000 hektárra szükséghelyzeti engedélyt, amely a napraforgó-állományból minden fejlődési stádiumban kiirtja a parlagfüvet.

A nagyüzemi földművelésnek tehát van vele gondja, de a hétköznapi családi házban élők és/vagy telektulajdonosok sincsenek könnyű helyzetben. Esetükben mindenképpen mechanikai úton érdemes elvégezni a parlagfű mentesítést.

A fertőzöttségről jelenleg még nincs pontos adat, de a földhivatali osztályok folyamatosan végzik a felderítést, 2011. óta még légi úton is, ám azt csak augusztustól. Ebben Fejér az élen jár, itt emelkedett fel először a parlagfűvel borított területeket ellenőrző helikopter.

A kormányhivatal álláspontja szerint a bírságot jogszabály állapítja meg, mértéke 15.000 és 5 millió forint között lehet, ami igencsak visszatartó erejű. Mértéke a terület nagyságától és a fertőzöttségi százaléktól függ, illetve attól, hogy belterületen vagy külterületen található-e. Belterületen a jegyző, külterületen a kormányhivatal hatáskörébe tartozik a kényszerkaszálás elrendelése és elvégeztetése.

A legjobb, ha nem jelentgetjük fel egymást, hanem helyette mindenki rendet tart a maga portáján, ugyanakkor a bejelentés történhet személyesen a hivatalokban, illetve elektronikus úton, a Parlagfű Bejelentési Rendszer (PBR) felületen, a pbr.nebih.gov.hu címen.